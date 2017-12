Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.700 de functionari turci au fost demisi, duminica, din cauza unor presupuse legaturi cu organizatii teroriste, un nou val de concedieri dupa tentativa de lovitura de stat din 2016. Conform unui decret publicat in monitorul oficial, 2.756 de persoane au fost demise din functiile detinute…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Actiunile BRK sunt cele „mai scumpe” din lume in privinta pretului nominal, iar cu o singura astfel de unitate se pot achizitiona cinci apartamente de doua camere in cartierul Militari din Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate

- Kayserispor joaca acum impotriva campioanei Turciei, Beșiktaș. Partida nu este transmisa in Romania și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. liveSCORE Kayserispor - Beșiktaș 1-0A marcat: Umut Bulut '31 - VIDEO

- Lovitura dura primita de "Fabrica de generali" din cadrul Ministerului de Interne. Potrivit National, desi era cap de lista pentru promovarea in rang de general, unul dintre varfurile structurii a fost omis de catre presedintele Iohannis la inaintarea in grad. Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- Turcia a emis un mandat de arestare, vineri, pentru un fost oficial al CIA, acuzat ca a încercat sa-l alunge de la putere pe președintele Recep Tayyip Erdogan și guvernul sau, un gest care va deteriora și mai mult, foarte probabil, legaturile dintre Ankara și Washington. Procurorul…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citând agentia de stiri RIA, potrivit Mediafax.

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- O fetita de doar 3 ani si 5 luni, imbracata in port traditional, promoveaza imaginea unora dintre cele mai importante institutii ale statului, Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opozitie, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcesti (380.000 de dolari), a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. In cadrul unei intalniri…

- Prezenta unor barbati inarmati pe strazile capitalei regiunii separatiste Lugansk este o tentativa de ”lovitura de stat” a unui sef al politiei locale destituit din functie, a declarat miercuri ”presedintele” ”republicii populare Lugansk” (LNR) Igor Plotnitki, relateaza Reuters.Plotnitki l-a…

- Presedintii din Rusia, Iran si Turcia au adoptat miercuri, in cursul reuniunii de la Soci, pe litoralul Marii Negre, o declaratie comuna privind cooperarea in scopul solutionarii crizei din Siria. "Actiunile de lupta la scara larga impotriva gruparilor teroriste din Siria se apropie de sfarsit.…

- "Eu sustin in continuare si chiar imi doresc ca si colegii mei parlamentari sa fie alaturi de noi in acest demers, trebuie sa abrogam acel text de lege care permitea iesirea din sistem la varste de 44 de ani sau la varste de pana in 49 de ani. Acest text de lege care este in corelare cu prevederile…

- Abia confruntat cu scandaluri de proportii la Inspectoratul General de Aviatie si la Academia de Politie, ca Ministerul de Interne primeste noi lovituri. Potrivit informatiilor obtinute de ziarul National, MAI pare ca se afla din nou pe buza prapastiei in doua noi „seisme”. Primul scandal ce e pe…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico. Cancelarul german Angela Merkel…

- Turcia va desfasura personal de securitate inarmat la bordul avioanelor care vor avea ca punct de plecare sau ca destinatie aceasta tara, o masura ce vizeaza sa previna eventuale atacuri teroriste, a informat joi cotidianul Haberturk, preluat de Hurriyet si de agentia Xinhua. Potrivit unei legi adoptate…

- Un general a dat cititre unei declaratii in care neaga ca ar fi avut loc o lovitura de stat si anunta ca Mugabe este in siguranta, fara insa a preciza unde se afla acesta. Actiunea militara are loc dupa ce Mugabe l-a demis pe vicepresedintele Emmerson Mnangagwa, in urma unei dispute cu privire la succesiune.…

- Armata din Zimbabwe a preluat puterea miercuri dimineata, anuntand ca vizeaza “criminalii” din jurul presedintelui Robert Mugabe, insa a dat asigurari la postul national de televiziune ca Mugabe, in varsta de 93 de ani, si familia acestuia sunt in siguranta, anunta Reuters. Un general a dat cititre…

- Procurorii Secției Parchetelor Militare din cadrul parchetului instanței supreme anunța ca in dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, se fac cercetari pentru infracțiuni contra umanitații referitor la acțiunile represive și sistematice desfașurate de regimul comunist…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Partidul Republican al Poporului (CHP, social-democrat, laic) de faptul ca se indeparteaza de valorile morale ale tarii, dupa ce o mica municipalitate, in care la putere se afla principala formatiune de opozitie din tara, a stabilit o cota de candidati…

- Un tribunal din Turcia a respins marti ordinul de rejudecare a unui parlamentar din principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), mentinand astfel sentinta de 25 de ani de inchisoare dictata contra politicianului in luna iunie, transmite CNN Turk, citat de Reuters. Enis…

- Un procuror turc a emis ordine de detentie in cazul a 53 de sergenti activi pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si acuzat de catre Ankara ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016, au indicat media de stat marti, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. …

- Fostul Ministru de Interne a pierdut procesul intentat Ministerului Educației dupa ce i-a fost retras titlul de doctor. Astfel, Petre Toba nu scapa de statutul de plagiator. Curtea de Apel București a respins acțiunea intentata de fostul sef al Politiei Romane, informeaza B1 TV.Chiar daca…

- Presedintele егкс Recep Tayyip Erdogan a depus o plingere penala impotriva unui parlamentar de opozitie dupa ce aceasta l-a numit "dictator fascist" pe liderul de la Ankara. Bulent Tezcan, purtatorul de cuvint al formatiunii de opozitie Partidul Republican al Poporului (CHP), l-a criticat dur pe presedintele…

- Bulent Tezcan, purtatorul de cuvant al formatiunii de opozitie Partidul Republican al Poporului (CHP), l-a criticat dur pe presedintele Erdogan, acuzandu-l ca incearca sa creeze o "atmosfera de teama".Intr-un discurs sustinut luni in localitatea Tekirdag, politicianul a comentat cazul unui…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a emis o declarație, menționând ca se opune categoric intenției de modificare a articolului 13 din Constituție, prin înlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba româna”, transmite IPN. Potrivit…

- Moscova ar intentiona o retragere partiala a fortelor sale din Siria, intrucat armata rusa si-a indeplinit sarcinile care au stat in fata ei in lupta impotriva jihadistilor, relateaza in editia sa de luni cotidianul economic Kommersant, in timp ce un inalt diplomat rus si-a exprimat ingrijorarea…

- Inalta Curte a deschis un proces civil prin care Primaria Constanța cere despagubiri de la Cristian Borcea in valoare de 2,5 milioane de euro. Este vorba despre terenuri poziționate la malul marii, anunța Romania TV.Vreme severa in Romania! Recomandarile facute de ministrul de Interne, Carmen…

- Romania ar putea primi, in 2018, 40 de refugiați sirieni care acum se afla pe teritoriu Turciei. Cota este prevazuta in nota de fundamentare a unui proiect de hotarare a Ministerului de Interne. Romania ar urma sa primeasca anul viitor 40 de refugiați sirieni aflați acum in custodia Turciei. Masura…

- Meral Aksener, supranumita „Doamna de Fier“, o figura importanta a nationalistilor turci, a lansat astazi „Partidul Bun“, cu scopul declarat de a pune capat regimului Erdogan la alegerile prezidentiale din 2019.

- Prima femeie ministru de Interne, Meral Aksener, o vicepresedinta a Parlamentului turc, a infiintat un nou partid, cu speranta de a-l infrange pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in alegerile din 2019, relateaza The Associated Press. Aksener, in varsta de 61 de ani, a infiintat ”Iyi Parti”…

- Meral Aksener, fost ministru de Interne al Turciei si o figura importanta a curentului nationalist din aceasta tara, supranumita "doamna de fier", a lansat miercuri un partid politic care are ca obiectiv sa isi dispute puterea si sa reprezinte o alternativa la presedintele Recep Tayyip Erdogan, aflat…

- Aksener, in varsta de 61 de ani, a infiintat "Iyi Parti" (Partidul Bun, centru-dreapta) miercuri, la Ankara, impreuna cu un grup de parlamentari care au parasit anul acesta Partidul Miscarea Nationalista (MHP). Ei si-au exprimat nemultumirea fata de faptul ca MHP l-a sustinut pe Erdogan in referendumul…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei va disputa un meci amical pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca impotriva reprezentativei Turciei. Partida este programata joi, 9 noiembrie, incepand cu ora 20:15. Biletele sunt disponibile online incepand de marți, 24 octombrie, numai pe site-urile…

- Constantin Traian Igas, fost ministru de Interne, a adus acuze grave partidului condus de Ludovic Orban, care permite ca la Arad organizatia sa fie aruncata in haos. Igas spune ca filiala aradeana a PNL, condusa de Gheorghe Falca, a fost transformata in SRL, scrie arad24.net. Totul se intampla, spun…

- Mandatul lui Lucescu pe banca Turciei ar putea fi mai scurt decat ar fi anticipat oricine. Presa de la Istanbul vorbeste astazi despre posibilitatea ca Senol Gunes (65 de ani), antrenorul lui Besiktas, sa il inlocuiasca la finalul acestui sezon, relateaza digisport.ro."Pare a fi sfarsitul…

- "Carol I prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala domn al romanilor la toti de fata si viitor sanatate. Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul de Interne sub nr. 19695, avand in vedere jurnalul Consiliului nostru de Ministri nr. 6 incheiat in sedinta din 13 noiembrie…

- La 72 de ani, „Il Luce“ nu s-a potolit si continua sa fie un mare contestatar al arbitrilor. Chiar daca la ultima sa iesire a avut dreptate, forul international n-a tinut cont de acest lucru.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a sosit sambata la Beijing pentru a discuta despre criza nucleara nord-coreeana cu presedintele Xi Jinping, relateaza AFP. Aceasta este cea de-a doua vizita a sefului diplomatiei americane in China de la instalarea in functie a administratiei Donald Trump…

- Purtatorul de cuvânt al Ministerului Apararii, Dmytro Gutsulyak, a declarat ca actualmente 212.344 de combatanți ucraineni au primit statutul de participant la acțiunile militare, transmite agenția de știri UNIAN. „În cursul saptamânii trecute, 134 de militari și…