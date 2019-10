Decorații și burse regale, oferite de Familia Regală a României Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a conferit, ca in fiecare an, in ziua de naștere a Regelui Mihai I, decorații regale unor personalitați și instituții din Romania. Au fost prezenți Altețele Lor Regale Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria, reprezentanți ai Instituției Președintelui Romaniei, Senatului Romaniei, Ministerului Apararii Naționale, șefii misiunilor diplomatice ale Elveției și Austriei, personalitați din societatea civila, se arata intr-o postare pe Instagramul Familiei Regale. In aceasta sesiune de investituri cu ordine și decorații dinastice, au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

