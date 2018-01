Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis, a decorat, miercuri, la Palatul Cotroceni, delegația Romaniei care a participat la competiția sportiva „Invictus Games Toronto 2017”. Eroii au adus Romaniei la jocurile paralimpice o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, la competiția care a avut loc, anul trecut,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului, l Palatul Cotroceni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de presedintele executiv, David Harris, context în care a aratat ca autoritatile române vor continua sa manifeste deschidere deplina…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Jose Guillermo Ordorica Robles (Statele Unite Mexicane), Roberto Cesar Hamilton Magana (Republica Cuba), Serghei Minasian (Republica Armenia) si Eros Gasperoni (Republica San Marino) cu ocazia prezentarii de catre acestia…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat in conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni, dupa incheierea consultarilor cu partidele politice privind desemnarea unui nou premier, ca accepta propunerea PDS-ALDE. Astfel, noul prim-ministru al Romaniei este Viorica Dancila.

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit miercuri dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, propunerea PSD la funcția de prim-ministru, potrivit unor surse citate de Antena 3. Întâlnirea are loc dupa consultarile președintelui cu partidele politice. …

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- "Eu vreau sa avem o procedura rapida" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca doreste sa rezolve aceasta criza cât mai repede, îngrijorat mai ales de posibilele consecinte economice negative. Seful statului l-a numit ca premier interimar pe Mihai Fifor si a chemat partidele…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia deputatilor apartinând minoritatilor va merge miercuri la consultarile de la Palatul Cotroceni cu "un mandat de informare" si cu speranta ca peste…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Inițial, au existat doua propuneri: Viorica Dancila și Ecaterina Andronescu, care a refuzat.Eurodeputata Viorica Dancila este propunerea de premier pe care PSD o va inainta miercuri presedintelui Klaus Iohannis la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va desemna…

- Presedintele Klaus Iohannis va face o declaratie de presa marti, la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala.Hotnews.ro va transmite LIVE TEXT declaratiile sefului statului.

- NEWS ALERT Presedintele il respinge pe Paul Stanescu ca premier interimar. Ce alte nume se vehiculeaza- surse Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului.…

- Președintele Klaus Iohannis ofera prima reacție in scandalul din PSD! In timp ce la sediul central al PSD se ține o ședința in care i se decide soarta lui Mihai Tudose, președintele a fost la Palatul Cotroceni gazda unui eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale. Acolo, președintele a discutat cu…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu o delegatie OMV-Petrom, condusa de directorul general al grupului OMV AG, Rainer Seele, care a subliniat nevoia de predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ. Administratia Prezidentiala a transmis ca, in cadrul intrevederii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, o delegație a Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele Regional pentru Europa si Asia Centrala, Cyril Muller. „Discuțiile purtate in cadrul intrevederii au vizat rezultatele preliminare ale Diagnosticului Sistematic de Țara pentru…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu delegația Bancii Mondiale. In cadrul discuțiilor, șeful statului a precizat ca prioritatea investiționala numarul unu in Romania trebuie sa fie infrastructura pe transport. Reprezentanții Bancii Mondiale au susținut același punct de vedere in cadrul unei intalniri…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a decorat vineri, de Ziua Nationala, pe Lucian-Silvan Pahontu, directorul Serviciului de Protectie si Paza, Silviu Predoiu, adjunct al directorului Serviciului de Informatii Externe, Ionel-Sorinel Vasilca, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si pe Eduard…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs la Recepția oferita cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei la Palatul Cotroceni. Declarațiile președintelui au fost transmise in direct la TVR.

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac fara precedent la adresa adversarilor politici. ”Inventeza alt stat, le e frica de justiție”, au fost doar cateva dintre cuvintele dure rostite de președinte de Ziua Naționala, cu ocazia recepției oferite.„Excelențe, Dragi romani,Se…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de decorare a lui Bogdan Chiritoiu, Mihai Berinde, Frederic Jenny, Daniela Victoria Badila și Andrei Pufulescu, cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la infiintarea Consiliului Concurentei. Presedintele a felicitat Consiliul Concurentei "pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pentru economia tarii este esentiala o concurenta deschisa si ca aceasta este primordiala pentru o libertate economica, cu prilejul ceremoniei de decorare a unor reprezentanti ai Consiliului Concurentei. „Pentru economia…

- Președintele Klaus Iohannis a decis convacarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii pentru marțea viitoare, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, anunța Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat.

- Calin Popescu Tariceanu ii raspunde președintelui Klaus Iohannis dupa ce a fost numit ”obsedat”. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in Romania nu exista nici forte oculte, nici forte subterane si a sustinut ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, creeaza impresia cateodata…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca experiența ultimelor luni nu-i permite sa spuna ca are toata increderea in ministrul Justiției, Tudorel Toader. "Pur instituțional, probabil v-ați aștepta sa spun ca am toata încrederea, dar experiența…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat joi procedura de modificare a legilor justiției, despre care a afirmat ca sunt „cioparțite”. „Cu rezultate aproape de negative a reușit ministrul Justiției sa demonstreze ca se poate și mai netransparent, și mai neclar, și mai incert de pana acum. Niciodata nu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca masurile fiscale anunțate de Guvern vor complica problemele in loc sa le rezolve. "Acest pachet (n.r. — de masuri fiscale), dupa parerea mea, nu este clamata revoluție fiscala, ci cred ca se va transforma într-o bulversare fiscala",…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa la Palatul Cotroceni. Discutiile vizeaza printre altele domeniul economiei, investitiile publice, impozitului de venit si salariile romanilor.Presedintele a reactionat dur si vine cu noi critici la adresa Guvernului: Acum cateva luni, cand am investit…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat joi Guvernul, susținand ca acesta se comporta "aidoma unui om care caștiga tot mai mult, dar se imprumuta tot mai mult", catalogand acest comportament drept contraproductiv. "Guvernul se comporta aidoma unui om care câștiga…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca in opinia sa nu ar trebui sa fie introdus un prag valoric al pagubei in definiția infracțiunii de abuz in serviciu din Codul Penal. CCR a decis in vara acestui an ca Parlamentul este obligat sa aleaga un prag valoric pentru ca lipsa…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat ferm, miercuri, atacul terorist de la New York și a subliniat ca Romania este deplin solidara cu Statele Unite ale Americii. "Doresc sa transmit, în numele României și al poporului român, condamnarea ferma a atacului…

