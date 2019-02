Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat ca nu va interzice folosirea telefoanelor mobile in scoli. “Sa interzici ceva nu inseamna totdeauna ca ai si rezolvat o problema”, a declarat Andronescu, intrebata la un eveniment despre siguranta copiilor pe net daca este de acord cu aceasta masura.

- Peste 27% dintre copiii din Romania petrec peste 6 ore online, daca sunt intr-o zi de scoala, iar procentul acestora creste la 48,3%, daca sunt intr-o zi de final de saptamana sau de vacanta, arata cel mai nou studiu al Salvati Copiii, precizand ca unul din doi minori este hartuit in mediul online.

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat ca nu va interzice folosirea telefoanelor mobile in scoli. "Sa interzici ceva nu inseamna totdeauna ca ai si rezolvat o problema", a declarat Andronescu, intrebata la un eveniment despre siguranta copiilor pe net daca este de acord cu aceasta...

- Bucuresti, 5 feb /Agerpres/ - Mai mult de un sfert dintre copiii din Romania (27,3%) petrec peste 6 ore online intr-o zi de scoala, iar procentul creste la 48,3% daca sunt intr-o zi de final de saptamana sau de vacanta, potrivit unui studiu privind utilizarea internetului de catre copii realizat…

- Pentru elevii care nu tin pasul la scoala, Ecaterina Andronescu, aduce din nou in atentie ideea orelor remediale. Ea afirma ca dascalii pot sta dupa ore sa lucreze in plus cu acesti scolari, deoarece oricum trebuie sa isi completeze norma didactica. “Pentru elevii care au dificultati de invatare, profesorul…

- Principalul motiv de ingrijorare pentru romani ramane, și in 2019, buzunarul, cei mai mulți dintre ocupanții spațiului Carpato-Danubiano-Pontic fiind preocupați de problematica pecuniara. „Cați bani imi vor intra in cont anul acesta?” pare a fi intrebarea obsedanta de pe buzele tuturor. Institutul Roman…

- Dintre romani, 11% ar trece la alta banca pentru a beneficia de serviciul de plați instantanee, arata un studiu iSense Solutions, dedicat percepției romanilor asupra bancilor moderne și serviciilor oferite de acestea, care a fost prezentat joi.Rapiditatea este una dintre caracteristicile puternic…

- Mai mult de jumatate dintre romani (60%) declara ca au credite, in timp ce peste o treime (37%) sustine ca are cheltuieli lunare obligatorii identice cu venitul incasat, reiese dintr-un studiu sociologic...