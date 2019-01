Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul londonez Heathrow, cel mai mare din Europa ca numar de pasageri, a anunțat marți ca a anulat zborurile de plecare dupa semnalarea unei drone, la trei saptamani dupa o puternica perturbare a traficului aerian pe Gatwick, din aceleași motive, scrie AFP.

- Compania aeriana olandeza KLM a decis sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei furtuni care este programata sa loveasca marti Olanda, transmite Reuters. Din cauza vântului puternic "va fi utilizată…

- Aeroporturile Gatwick si Heathrow din Londra au comandat echipamente militare pentru detectarea si oprirea dronelor, in valoare de „mai multe milioane de lire”, in urma incidentului care a perturbat timp de trei zile activitatea pe aeroportul Gatwick, relateaza The Times.

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...