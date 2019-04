Declinul experienţei? ► Asadar, pana recent, expertiza Microsoft a… coabitat cu experienta unor lideri, aceasta din urma insemnand si "ansamblul cunostintelor si deprinderilor dintr-un anumit domeniu, dobandite prin observatii si practica indelungata" (de care puteai beneficia si prin "schimbul de experienta"). Paralelism ce nu suferea nici de pe urma folosirii celui de al doilea termen cu sensul (aproape scolar!) de "proba care se face cu scopul de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori, pierderea unei persoane apropiate ne poate coplesi de durere, iar greutatile acestor momente cu greu pot fi descrise in cuvinte. Cu toate acestea, este indicat sa apelam cat mai curand la ajutor specializat, sub forma unei firme de servicii funerare, care ne va fi alaturi cu experienta…

- Datorita evolutiei fulminante a tehnologiei si Internetului, in ultima perioada intre Inteligenta Artificiala (IA) si marketingul online s-a dezvoltat o relatie de interdependenta. Operand cu date despre comportamentul utilizatorului si analizandu-le, IA contribuie la succesul strategiilor de marketing…

- Daca bombele de presa vor cadea cu aceeasi intensitate ca pana acum sunt slabe sperante ca in campania electorala pentru europarlamentare se vor dezbate subiecte care tin de Parlamentul European, de Uniunea Europeana. Spatiul public este sufocat de problemele din justitie, de problemele personale ale…

- "Așadar, avem stabilite resurse bugetare pentru a impulsiona investițiile de care romanii au nevoie. Comunitațile locale au nevoie de acest sprijin și facem toate eforturile pentru a crește nivelul instițiilor in Romania. Ministerul Dezvoltarii are nevoie, mai ales in aceasta perioada in…

- Lia Olguta Vasilescu anunta, joi, pe Facebook, ca a inceput redactarea unei plangeri penale pentru abuz in serviciu pe numele lui Klaus Iohannis. "1. Este evident ca nu exista niciun motiv de legalitate pentru respingerea mea la functia de ministru al Dezvoltarii, asa cum a statuat CCR. Sunt cetatean…

- Emisiile de carbon din incalzirea rezidentiala pot fi diminuate semnificativ daca autoritațile din Europa vor accepta interzicerea de noi instalații de incalzire pe gaze, cel mai tarziu pana in 2030. Aceasta este una dintre concluziile unui cercetator danez care a coordonat un studiu la nivel european…

- Activitațile proiectului ,,THE CHANGE AGENT”, contract nr. 2018-EY-PMIP-R1-0016 din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 au cuprins o activitate de mobilitate in Norvegia, Oslo, in perioada 3-7.12.2018 la care a participat…

- Experiența profesionala in mediul privat a miniștrilor variaza considerabil. Unii nu au lucrat decat la stat, precum diplomații Teodor Meleșcanu și George Ciamba sau ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, in timp ce alții au apucat sa lucreze in societați comerciale doar pe vremea cand erau proprietate…