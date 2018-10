Plenul Senatului a adoptat luni proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, care prevede declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei. In proiectul inițial a fost adaugat un articol potrivit caruia cauzele in care au fost pronunțate hotarari definitive și in care au fost administrate probe prin mijloace tehnice speciale, in perioada de existența a acestei documentelor din baza acestei hotarari sunt supuse revizuirii.