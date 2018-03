Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita în vârsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.

- Oana Neț a șocat o țara intreaga! Marți (13 martie), femeia și-a ucis fetița de 4 ani intr-un mod complit. Ea i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Dupa ce a comis fapta, Oana Neț a incercat sa se sinucida. Ea le-a spus oamenilor legii ca a baut erbicid. Femeia a fost dusa […] The post Decizie…

- Oribila crima din județul Timiș a oripilat intreaga comunitate. Oana Neț, femeia care și-a ucis fetița de 4 ani, era educatoare. Ea lucra la o gradinița din satul Murani, comuna Pischia. Femeia i-a taiat venele fiicei ei și a inecat-o in baie. Tragedia a avut loc marți seara (13 martie), iar Oana Neț…

- Directoarea de la Școala din Pișchia, de care aparține Gradinița din Murani, unde mama acuzata de crima este educatoare, spune ca tot personalul este in stare de șoc. „Suntem toți in stare de șoc. Nu ne putem explica. Eu am avut cu ea, de la 1 septembrie 2017, de cand sunt numita in…

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- O mama și-a ucis fetița in varsta de doar patru anișori, taindu-i venele și inecand-o in cada. Crima s-a petrecut in cartierul Ronaț ... The post Crima oribila la Timișoara! Dupa ce si-a inecat fiica de 4 ani, o educatoare si-a taiat venele si a baut erbicid appeared first on Renasterea banateana .

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani a fost stabilizata de medicii de la Spitalul Judetean, unde este internata dupa ce a incercat sa se sinucida cu erbicid, iar in cursul zilei de miercuri va fi transferata la Clinica de Psihiatrie din Timisoara. Crima a avut…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- Potrivit politistilor care au ajuns la locul crimei, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei, bunica fetitei a sunat la numariul de urgente 112 pentru a anunta crima, in jurul orei 23.00. Odata ajunsi la adresa, politistii au gasit-o pe fetita inecata in cada si cu venele de la…

- Incidentul s-a petrecut marți seara, pe strada Tigrului din orașul de pe Bega.Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului se pare ca femeia in cauza și-a ucis fetița in varsta de numai patru ani, dupa ce i-a taiat venele și a inecat-o in cada. La locul crimei au sosit…

- Prim-procuror adjunct Tatu Calin, in calitate de purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu si comisar-sef Ivancea Tiberiu, seful Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, sunt imputerniciti sa aduca la cunostinta opiniei publice aspecte cu privire la o crima savarșita cu sange…

- INCREDIBIL In cazul crimei din localitatea Pogana, una spun vecinii, care acuza violența de nedescris a criminalului, Mihai Galben, alta spun polițiștii, care aduc precizari importante in acest caz. „Nici pe departe nu s-a intamplat așa, adica nu au fost polițiștii la familia in cauza acasa, chemați…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc miercuri dimineața într-un bar din județul Arad. O tânara de doar 23 de ani a fost împușcata de trei ori de "iubitul" ei cu o arma de vânatoare.

- Crima de la Casablanca, comisa in noaptea de duminica, 4 spre luni, 5 martie, a zguduit orașul Satu Mare. Victima, Nicoleta D. era la serviciu in barul Casablanca din vecinatatea garii. In jurul orei 03.00 un barbat a intrat peste ea in local, a lovit-o in cap cu un obiect contondent dupa care a disparut…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Mai multe persoane sunt audiate de politisti si procurori. Crima…

- Crima s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, intr-un spital din Slatina. Un infirmier a ucis cu sange rece o alta asistenta, iar apoi s-a sinucis. „Nu erau casatoriți și nici nu știu despre o posibila relație intre ei, dar detalii despre asta probabil vor aparea mai tarziu. Cei doi au fost…

- Fiica femeii ucise pe strada la Pechea a postat un mesaj sfașietor pe Facebook pentru mama sa care a murit chiar in ziua de Martisor. O femeie din Galați a fost injunghiata de Marțișor , chiar de fostul iubit. Crima a acut loc in plina strada, in Pechea. Violeta Mirica se indrepta, joi, spre serviciu,…

- Povestea tatalui ”bantuit” de ultimul mesaj dat de fosta lui iubita, inainte sa-i ucida fiica. Un tata cu inima zdrobita a dezvaluit ca este bantuit de mesajul infricoșator pe care fosta sa iubita i l-a trimis cu doar doua zile inainte sa ucida fetița pe care o aveau impreuna. Cody-Anne Jackson, in…

- Tanara de 31 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Chisinau, Republica Moldova este modelul și cantareața Anastasia Cecati. Aceasta era cunoscuta ti in Romania dupa ce a aparut intr-un serial de mare succes. Tanara de 31 de ani, gasita ieri moarta in apartamentul sau din Republica Moldova este…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Tatal Alexandrei, tânara ucisa cu mai multe lovituri de cutit de fostul iubitul, subofițerul MApN Florin Oprea, povesteste ca fiica lui era terorizata de barbatul cu care avea si o fetita de 4 ani.

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei, scrie agerpres.ro. Femeia se afla in coafor cand s-a…

- O tanara de 25 de ani a murit, marti, dupa ce a fost injunghiata de concubinul sau, militar, fapta avand loc intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita. Inainte de a se preda politiei, barbatul a sunat la 112, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa ce cazul politistului pedofil a socat intreaga Romanie, au iesit la suprafata si alte povesti terifiante similare. O actrita constanteana a trecut prin momente similare care i au marcat viata, scrie EVZ.ro.Actrita Cristina Cioran a trecut prin momente cumplite in copilarie. Aceasta a povestit in…

- Crima oribila in Vorniceni, judet Botosani. 4 indivizi, inarmati cu furci si cosoare, i-au venit de hac duminica la pranz unui baci botosenean in vasta de 42 de ani. Anchetatorii au ramas cu gura cascata cand au aflat motivul care i-a determinat pe cei 4 botoseneni sa ridice bratul si sa-si ucida semenul.

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Stejari, angajat ca muncitor in construcții in București, care venise acasa pentru a-și petrece sarbatorile de iarna in familie, a fost ucis, duminica seara, in propria gospodarie. Și fratele lui, in varsta de 26 de ani, a ajuns la spital cu gatul taiat.…

- Mesajul tatalui Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou. Alexandru Popescu, tatal adoptiv al Alinei Ciucu a vorbit despre moartea fulgeratoare a fiicei sale, la aproape o luna de la cumplita crima de la metrou. Barbatul a declarat ca ține legatura și acum cu fostul iubit al Alinei și ca ii este dor de…

- Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este Elisabeta Lacatușu (foto sus), originara din Vaslui. Cei doi au avut o relație de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Barbatul nu a putut sa accepte desparțirea și o voia…

- Un barbat de 42 de ani a fost arestat pentru omor, acesta si a snopit in bataie mama care a decedat din cauya ranilor foarte grave. Motivul pentru care agresorul si-a iesit din minti este halucinant

- Un barbat de 48 de ani din comuna ieseana Scobinti a fost retinut de procurori, fiind acuzat ca si-ar fi lovit concubina, apoi ar fi ingropat-o in curtea casei, anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca femeia era decedata in momentul in care a fost ingropata. La aceste scene ar fi asistat si fiul…

- Magdalena Serban a facut declaratii socante in sala de judecata, unde a explicat de ce a impins-o pe prima sa victima. In viziunea sa crima comisa este o altercatie, iar femeia a ceut instantei sa fie arestata la domiciuliul sau din Craiova.

- Fiul lui Petre Roman a crescut și este un baiețel extrem de frumos. La un show TV, Petrus face dezvaluiri despre celebrul sau tata. Petre Roman se afla la cea de-a doua casnicie, dupa ce, in anul 2009, s-a casatorit cu interpreta de muzica ușoara Silvia Chifiriuc . Din mariajul celor doi a venit pe…

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins-o pe data de 12 decembrie pe Alina Ciuc sub rotile trenului, in statia Dristor. Criminala de la metrou a fost arestata pentru omor si tentativa de omor.

- Magdalena Serban, femeia în vârsta de 36 de ani din Craiova arestata joi, 14 decembrie, pentru omor si tentativa de omor dupa ce a împins doua tinere în fata metroului, a fost la începutul lunii decembrie

- Antonia si Alex Velea așteapta ca artista sa devina o femeie libera, și-n acte. Dupa ce se vor rezolva toate problemele, cei doi iși vor creștina copiii. Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieți. Niciunul nu a fost insa botezat ! Asta pentru ca, in primul rand, micuții nu poarta in acte numele de…

- 18 ani de inchisoare este pedeapsa primita de criminalul din Ciocani care, in urma cu un an, și-a macelarit nevasta cu zeci de lovituri de cuțit in prezența fiicei de doar șase ani. Pe langa anii grei de pușcarie pe care-i are de facut, Tribunalul Vaslui l-a obligat pe Vasile Uiuroc și la plata a cate…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, membru al Comisiei de cultura, solicita Consiliului National al Audiovizualului sa impiedice difuzarea imaginilor in care este redata crima de la metrou, de marti seara.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii…

- Cunoscuta de toata țara, dupa ce a comis crima oribila de la metrou, Magdalena Șerban a locuit o perioada scurta de timp la Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți “Sfantul Ioan”, din sectorul 3 al Capitalei.

- Crima de la metrou a ingrozit toata Romania, dupa ce a impins-o pe Alina Ciucu, tanara de 25 de ani din Dolj, in fata trenului. O martora a povestit pentru "Acces Direct" ce s-a intamplat cu o ora inainte ca Magdalena Serban sa recurga la aceste gesturi necugetate.

- Un tanar de 27 de ani din Bistrita a fost omorat cu salbaticie de un prieten de pahar. Tatal victimei a fost omorat, in urma cu 5 ani, de un barbat din aceeasi familie cu cea a criminalului. Atunci, imediat dupa crima, ucigasul s-a sinucis.

- Dupa ce criminala de la metrou a sfarsit in nici macar o secunda o viata, oamenii care circula cu acest transport in comun au luat la cunostinta cele intamplate. O fotografie surprinsa de un pasager a facut valva printre oameni.

- Dezvaluire incredibila la cateva zile de la crima oribila de la Dristor 1. Potrivit unei investigatii data publicitatii in luna septembrie, paza la metrou este asigurata de o firma cu zero angajati, informeaza stiripesurse.ro. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii…

- Dezvaluire incredibila la cateva zile de la cumplita crima care a avut loc la metrou! Potrivit unei investigații data publicitații in luna septembrie, siguranța cetațenilor este asigurata de o firma cu zero angajați. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii in…

- Pana acum, ea era cea mai cunoscuta criminala romanca. In 2007, Doina Matei a omorat o tanara la metrou, infigandu-i umbrela in ochi. Crima a avut loc in Italia, iar femeia a primit 16 ani de inchisoare, dar a fost eliberata conditionat.

- In perioada 22 septembrie - 18 octombrie, criminala de la metrou, Magdalena Șerban, a locuit in Centrul de Noapte Sfantul Ioan din Capitala, iar directoarea acestui centru ofera primele declarații despre situația femeii de 36 de ani.

- Angajatul de la 112 care a fost sesizata prima data de agresiunea din stația de metrou Costin Georgian s-a ales cu dosar penal. Informația vine chiar din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale. Aceeași instituție precizeaza ca primul apel a durat nu mai puțin de doua minute și doua secunde.…

- S-a aflat motivul pentru care Magdalena Serban, femeia care a impins-o in fața metroului pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani si a incercat sa omoare o alta tanara in acelasi fel. Potrivit anchetatorilor, in timp ce se afla in Spania, a fost exploatata de o femeie care are trasaturi…

- Tatal primei victime a facut marturisiri șocante despre ce au gasit polițiștii scris in palma criminalei. Agresoarea de la metrou avea un mesaj ciudat, care i-a pus pe ganduri pe anchetatori. Magdalena Șerban, criminala de la metrou a fost arestata pentru 30 de zile, in baza unui mandat emis de un judecator…