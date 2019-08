Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul om de afaceri Marcel Toader a murit sambata. Barbatul a decedat in urma unui infarct. Omul de afaceri s-ar fi aflat la o petrecere, cu prietenii. A inceput sa se simta rau acuzand dureri in piept.

- Solistul Johnny Sandulescu se afla langa Marcel Toader, in momentul in care omul de afaceri in varsta de 56 de ani a suferit un infarct. Acesta a declarat ca nu poate sa-și revina din șoc dupa decesul brusc al prietenului sau. "Doamne, este groaznic ce s-a intamplat. Nu pot sa imi revin. Venisem la…

- Interventie controversata a jandarmilor, in timpul unui festival de folclor, la Vatra Dornei. Acestia s-au chinuit zece minute sa imobilizeze un barbat suspectat ca ar fi pipait o minora de 12 ani, aflata in apropierea scenei. Incapabili sa-l linisteasca, oamenii legii i-au pulverizat spray paralizant…

- Un barbat de 35 de ani din municipiul este cercetat penal pentru ucidere din culpa dupa ce a lasat deschis un geam de la apartamentul sau, iar copilul sau de doi ani a cazut de la etajul 9. Tragedia a avut loc in cartierul iesean Alexandru, in seara zilei de 11 iulie 2019. Autoritatile au [...]

- Un tanar din Alba care lucra in Italia a murit intr-un accident stupid. Tragedia s-a intamplat in 19 iunie dupa o gluma intre colegi in cabina camionului cu care se deplasau spre locul de munca. Tanarul se numeste Traian Soldan, avea 30 de ani si era din comuna Santimbru, judetul Alba. Citeste mai mult: adev.ro/pte44p

- Imagini incredibile surprinse in China, acolo unde un tanar de 28 de ani a salvat viața unui copil care a cazut de la etajul cinci al unui bloc. Unul dintre cele mai mari pericole pentru un copil nesupravegheat este o fereastra deschisa.

- O tragedie teribila a avut loc recent, dupa ce o femeie de 48 de ani a murit intr-un mod incredibil fiind decapitata de lift. Declaratiile politistilor veniti la locul accidentului sunt pur si simplu socante.