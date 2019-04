Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii teribile in cazul microbuzului lovit de un tren luni seara, la Buzau. Mai exact, unii dintre pasageri susțin ca șoferul, un fost polițist din Vrancea, fusese distrat de cateva tinere care dansau langa el, dar și de o convorbire telefonica. Mai mult de atat, mergea cu muzica data la maximum.

- Un accident extrem de grav a avut loc in noaptea dinspre miercuri spre joi intr-o localitate din Buzau. Un adolescent din Vrancea, in varsta de 15 ani, impreuna cu un prieten, a furat masina tatalui, dar si-a gasit sfarsitul printre fiare cateva minute mai tarziu.

- Un vant arctic inghetat cunoscut ca „vortex polar” a adus temperaturi minime record in cea mai mare parte a zonei de centru din SUA, scrie The Guardian, relateaza News.roCitește și:Franța susține ca Nicolas Maduro ignora apelurile facute pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale…