- Copiii lui Gheorghe Dinca au declarat, la audieri, ca in ziua in care a fost rapita Alexandra Maceșanu, pe 24 iulie, au trecut prin fața casei tatalui lor, fara a intra, și au vazut cand doi vecini au ieșit din curtea acestuia.Declarațiile au fost date atat de fiica monstrului din Caracal,…

- In plin scandal in cazul Caracal, au iesit la iveala si declaratiile oficiale ale inculpatul, pe care le-a dat pe 28 iulie 2019, in fata procurorului Liviu Vasilescu. Detaliile sunt de-a dreptul cutremuratoare.

- DIICOT nu a primit niciun raport de expertiza, nici cel antropologic, nici cel al materialului genetic, pentru fragmentele osoase ridicate din padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Porime, purtator de cuvant al DIICOT, anunța MEDIAFAX. Declarațiile vin dupa…

- Poliția a ajuns și la Deveselu, satul cu scut antiracheta, unde a venit la casa unde locuiește cand și cand Dan Dinca, baiatul criminalului din Caracal. In cautarea Alexandrei Maceșanu, anchetatorii au descins și la casa unde locuiește fiul cel mare al lui Gheorghe Dinca, la Deveselu. Casa aparține…

- Ziarul Unirea FOTO. Prima imagine cu BUTOIUL groazei, in care Dinca a a spus ca a ars trupul Alexandrei. O jurnalista pune sub semnul intrebarii declarațiile lui Dinca: ‘Tot nu iese nene’ Prima imagine cu BUTOIUL groazei, in care Dinca a a spus ca a ars trupul Alexandrei. O jurnalista pune sub semnul…

- Sorina Matei, jurnalist B1 TV, a postat, pe Facebook, o imagine cu butoiul in care criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a spus ca a ars trupul Alexandrei.Fotografia este insoțita de un mesaj, in care jurnalista iși pune tot felul de intrebari despre modul cum, in spațiul public, au aparut…

- La 6 zile dupa ce Gheorghe Dinca - principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu si a Luizei Melencu - a fost retinut de politie, nimeni nu poate sa spuna clar ce s-a intamplat cu cele doua fete.

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…