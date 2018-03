Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Useriu a declarat la revenirea in tara ca a fost surprins de vremea calda de la Polul Nord, cu temperaturi de minus 15 grade fata de minus 32 cat s-a inregistrat anul trecut. "Eu fac ceea ce imi place, ceea ce stiu cel mai bine. A fost cea mai grea tura pentru mine pentru ca eram sigur…

- Castigatorul maratonului Arctic Ultra 6633, Tiberiu Useriu, a sosit in noaptea de miercuri spre joi pe Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj, unde a fost intampinat de peste 100 de persoane, el declarand ca ar putea face o pauza in aceasta competitie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul oribil din Olanda, in care cinci romani si-au pierdut viata, a lasat in urma ochi tristi si lacrimi grele pe obrajii familiilor. Doi dintre oamenii care au murit in accident formau un cuplu frumos, avand un copil in varsta de patru ani.

- La startul celei mai dificile curse din cadrul maratonului s-au inscris, in 8 martie, 23 de concurenti, intre care si cei patru romani – Tibi Useriu, care l-a si castigat pentru a treia oara consecutiv, in timp ce Florentina Iofcea, Polgar Levente si Avram Iancu au abandonat in prima zi. Luni seara,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu lanseaza unul dintre cele mai violente atacuri la adresa presedintelui Iohannis din ultima perioada. Dupa ce Klaus Iohannis l-a felicitat pe Tibi Useriu, castigatorul maratonului Arctic Ultra, deputatul il acuza pe presedinte de dubla masura si ipocrizie, pe langa alte…

- President Klaus Iohannis congratulates Tiberiu Useriu for the latter's performance in winning for a third time in a row the Arctic Ultra marathon. "Congratulations, Tiberiu Useriu, for winning the Arctic Ultra marathon! For the third consecutive time, Romania's flag is topping one of the toughest…

- Președintele României, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Tibi Ușeriu pentru câștigarea maratonului Arctic Ultra. ”Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru câștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv, drapelul României…

- Atletul roman Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv maratonul 6633 Arctic Ultra, desfasurat in Canada, dupa ce a parcurs distanta de 618 kilometri. Acesta a fost asteptat la finish cu imnul national al Romaniei.

- Klaus Iohannis reactioneaza la performanta obtinuta de romanul Tibi Useriu, la maratonul Arctic Ultra. Presedintele transmite felicitari prin intermediul paginii sale de Facebook."Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv, drapelul…

- Tiberiu Ușeriu a caștigat, pentru a treia oara la rand, cursa de anduranța 6633 Arctic Ultra, cel mai dur maraton din lume. In acest context, președintele Romaniei a transmis un mesaj. "Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv,…

- Inca o victorie pentru romanul Tiberiu Useriu. El a castigat, pentru al treilea an consecutiv, maratonul Arctic Ultra de la Cercul Polar, apreciat ca fiind cel mai greu din lume. El a ajuns la linia de final joi noaptea, la 1:20, ora Romaniei, dupa mai putin de 173 de ore de la startul cursei. Maratonul…

- Tiberiu Useriu a castigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar. Cu o ambitie uluitoare si o rezistenta parca supraomeneasca, romanul a reusit sa duca la final cursa.La capatul celor peste sase sute de kilometri, a fost intampinat cu aplauze si in acordurile imnului national al Romaniei.…

- Tibi Useriu a câstigat Ultramaratonul Arctic, cea mai dura cursa din lume. Românul a încheiat victorios cei 617 kilometri din acest an, cu 57 mai multi decât in 2017. Tiberiu Useriu a trecut linia de start fluturând…

- Maratonistul roman Tibi Useriu a reusit, pentru a treia oara consecutiv, sa treaca primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra si sa fluture steagul Romaniei, fiind singurul roman care a reusit sa termine cursa de 618 de kilometri – transmite Mediafax.

- Tiberiu Ușeriu a caștigat pentru a treia oara la rand cel mai greu maraton din lume, 6633 Arctic Ultra. Cu o zi in urma, Tibi Ușeriu a trecut prin cea mai dificila experiența de pana acum, imaginile postate pe pagina de Facebook Tasuleasa Social fiind graitoare in acest sens. ”Am sa incerc sa astern…

- Tibi Useriu, romanul care infrunta din nou cel mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra, se apropie de final. El este aproape sa stabileasca un record. Are un avans urias si poate termina cursa joi seara, mult mai devreme. El conduce detasat, avand mai putin de 100 de kilometri de parcurs pana…

- Tiberiu Useriu se apropie de o victorie in ultramaratonul "Arctic Ultra" Momentul triumfului pentru românul Tibi Ușeriu. Foto:Arhiva. Tiberiu Useriu, singurul român ramas în cursa "Arctic Ultra" de la Cercul Polar, la care s-au înscris initial patru compatrioti,…

- Tibi Useriu, avans de 11 ore la Maratonului Artic. A facut peste 300 km, la minus 37 grade Celsius FOTO/VIDEO Tibi Useriu este pe primul loc la maratonul „6633 Arctic Ultra”, dupa ce a parcurs peste 300 de kilometri dintre cei 618 ai competitiei, la o temperatura de -37 de grade Celsius. "Dragilor…

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, si Polgar Levente si Florentina…

- „Salutari, in scurt, ultra artic 6633 a mers bine, atat medical cat și competitiv, la kilometrul 107 am intrat in furtuna polara cu un vant ce depașea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a…

- Ultramaratonistul Polgar Levente, prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, a fost nevoit sa se retraga din competitie la kilometrul 107, cu doar cativa kilometri inainte de cel de-al doilea punct de control. Potrivit informatiilor postate, in noaptea de vineri…

- Trei dintre cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de 100 de mile, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, precum si Polgar Levente…

- Avram Iancu s-a retras din ultramaratonul de la Polul Nord, potrivit unui anunt postat vineri pe pagina de Facebook a competitiei 6633 Arctic Ultra, fara sa fie precizate motivele abandonului. Retragerea a avut loc pe traseul dintre punctele de control 1 si 2, mentioneaza sursa citata. Bibliotecarul…

- Pagina oficiala a competitiei anunta faptul ca Tibi Useriu conduce competitia, urmat de un irlandez si alti doi romani: Avram Iancu si Polgar Levente. In cursul diminetii de vineri (ora Romaniei), acestia urmau sa treaca de Cercul Polar. La start erau -18 grade Celsius, dar pe parcursul maratonului…

- Bibliotecarul din Petroșani, Avram Iancu, a abandonat cursa de la Polul Nord, dupa prima noapte. Anunțul a fost facut de persoanele din staful de campanie al lui Avram Iancu. In plus, și organizatorii anunța ca bibliotecarul din Petroșani s-a retras din cursa. “Din pacate Avram Iancu a abandonat…

- Cea mai dura competitie din lume, 6633 Arctic Ultra a inceput joi seara, 8 martie, la ora 20.30 (ora Romaniei), in nordul inghetat al Canadei, in apropiere de Cercul Polar. La start s-au aflat patru romani: Tibi Useriu, Avram Iancu, Polgar Levente si Florentina Iofcea. Tibi Useriu conduce inca de la…

- Cea mai dura competitie din lume, 6633 Arctic Ultra a inceput joi seara, 8 martie, la ora 20.30 (ora Romaniei), in nordul inghetat al Canadei, in apropiere de Cercul Polar. La start s-au aflat patru romani: Tibi Useriu, Avram Iancu, Polgar Levente si Florentina Iofcea. Tibi Useriu conduce inca de la…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Tibi Useriu a câstigat ultimele doua editii ale maratonului si se întoarce la Polul Nord pentru a-si apara titlul de campion. Tiberiu Useriu, maratonistul din Pasul Tihuta, judetul Bistrita-Nasaud, pleaca duminica spre Canada, unde în perioada 8 – 17 martie va participa,…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- Tibi Ușeriu participa la ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oara. Bistrițeanul a caștigat Artic Ultra 6633 de doua ori consecutiv și iși apara titlurile la ediția aniversara a competiției. In premiera, Romania va fi reprezentata la ultramaratonul de la Cercul Polar de patru sportivi. Bistrițeanul…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petrosani care a traversat inot Dunarea, de la izvoare la delta, va participa la una dintre cele mai grele competitii din lume, „6633 Arctic Ultra”, ultra-maratonul de 566 de kilometri de la Cercul Polar. In urma cu doi ani un roman a terminat pe primul loc cursa de peste…

