Stiri pe aceeasi tema

- Intreb BT a devenit unul dintre canalele de suport online preferate: in prima jumatate a anului, aproape 900.000 de persoane, +40% fața de aceeasi perioada a anului trecut, s-au informat despre banking, produse si servicii BT, precum si despre cum sa procedeze in anumite contexte in relație cu banca. …

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Sebastian Coltescu va arbitra CFR CLUJ - VIITORUL, contand pentru SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Acesta va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Daniel Mitruti. Cel de-al patrulea oficial al partidei a fost desemnat George Gaman. DIGI…

- FOTO – Google Maps Un grav accident de munca s-a produs joi dupa-amiaza, la o fabrica situata pe strada 1 Mai din Dej. Potrivit informațiilor transmise de catre IPJ Cluj, barbat și-a prins mana dreapta in roțile unei benzi transportatoare și i-a fost smulsa din umar. La fața locului s-a deplasat de…

- A aparut și in Oradea primul ATM prin care se pot tranzacționa criptomonede. ATM-ul Bitcoin funcționeaza la parterul Crișul Shopping Center. Astfel, criptomonedele BTC, LTC și DASH pot fi achiziționate platind cash, cu lei, la automat! La fel, pot fi vandute la automat, pentru a se incasa cash romanesc,…

- Dupa o calatorie care a durat, pentru unii, toata noaptea, pelerinii au participat la rugaciunea de dimineata si s-au rugat impreuna cu preotii care insotesc majoritatea grupurilor de credinciosi. Oamenii au ascultat mai multe pricesne, interpretate de catre Sava Negrean Brudascu. Programul…

- Cu o medie salariala inregistrata in anul precedent de 2.475 de lei, Brașov ramane in topul cu cele mai mari venituri castigate de salariați in domenii precum servicii, turism sau IT. Conform datelor centralizate de Direcția Județeana de Statistica, piața forței de munca din Brașov numara in prezent…

- Florian Walter, 56 de ani, se afla in stare critica la Spitalul Universitar de Urgența din București. Walter ar fi suferit un atac cerebral, anunța Prosport. Fostul patron de la Dinamo, U Cluj și Petrolul ar fi intr-o stare critica, la spital, iar doctorii se chinuie sa il stabilizeze. Sursele GSP.RO…

- Un acord de durata pentru salvarea de vieți omenești prin donarea de organe Uniunea Naționala a Notarilor Publici din Romania și Asociația Transplantaților din Romania au agreat asupra importanței și necesitații unui parteneriat de durata in vederea salvarii de vieți omenești. Ca expresie a implicarii…