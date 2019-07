Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine in cateva momente, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Urmareste transmisia live de la ora 20.00 aiciUPDATE: Presedintele a declarat ca va pune in discutie, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, consecintele tragediei de la Caracal,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine de la ora 20.00 o declaratie de presa, anunta administratia prezidentiala. Cel mai probabil, liderul de la Cotroceni va vorbi despre tragedia de la Caracal.

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa la ora 13:00. Declarațiile președintelui vor fi transmite in direct pe Libertatea.ro. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 10 iulie a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa (acces pentru reporterii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 19 iunie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa comuna cu Presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El Sisi.Declaratia completa a Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis:"Buna ziua Domnule Presedinte, Onorati membri ai delegatiilor,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, 29 mai, ora 17:00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Cele mai importante declarații ale președintelui Romaniei vor fi prezentate, in forma de LIVE TEXT, pe DCNEWS.RO. Revenim la ora 17.00 cu declarațiile șefului…

- Anunț de ultima ora din partea Administrației Prezidențiale. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, 22 mai a.c., ora 17:15, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni.

- Anunț de ultima ora din partea Administrației Prezidențiale. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, 22 mai a.c., ora 17:15, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni.Citește și: Uniunea Europeana, lege cu care TAIE in CARNE VIE - Aceste ingrasaminte vor fi strict interzise…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, ora 12:00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Declarațiile lui Klaus Iohannis vin in contextul in care premierul Viorica Dancila i-a cerut in mai multe randuri sa motiveze, in scris, refuzul numirii in functie a celor trei ministri…