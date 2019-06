"Discutam in termeni realiști. Nu e cazul meu, dar poate are cineva doua tablouașe, nu știu care, și vrem sa-l facem guvernatorul Bancii Naționale sau prim-ministru, ceva. E frumos sa-i dea cineva in cap ca afla ca are doua Rembrandturi?", a declarat Marian Oprisan.

El vine cu solutia ca declaratiile sa fie depuse, dar sa nu aiba oricine acces la ele.

"Declarația trebuie sa fie anonimizata, iar la ea sa aiba acces ANI și organele abilitate ale statului, daca suspecteaza vreun gen de infracțiune. Celelalte sunt povești de adormit copiii. (...) Uitați-va la practica țarilor civilizate.…