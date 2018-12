Stiri pe aceeasi tema

- Fata batuta și umilita la Ploiești a facut declarații tulburatoare. Ea a avut curajul sa vorbeasca despre ororile prin care a fost obligata sa treaca si despre momentele umilitoare la care a fost supusa chiar de iubitul ei. Tanara implineste chiar astazi 18 ani, paradoxal, și a povestit ca a fost impreuna …

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, luni, cu privire la comiterea unor fapte de violența în familie.Conform oamenilor legii, în urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, în intervalul 23.11.-24.11.2018, o femeie de 24 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi fost agresata…

- Desfigurata! Traumatizata si speriata de moarte! Totul din cauza unui barbat care ar fi facut-o sa se simta ca un. monstru. Acuza o femeie de 40 de ani, care ar fi fost violata, batuta si jefuita iar casa i-ar fi fost devastata, la propriu! De nimeni altul, decat de fostul iubit.

- Crima? Familia lui Constantin Toma nu crede in sinuciderea tanarului. Mama și surorile modelului masculin nu accepta ideea ca acesta și-a pus ștreangul de gat. In exclusivitate pentru Ziarul de Ploiești, Rachael Toma, sosita in Romania vineri noapte, din Zambia, impreuna cu fetele ei – Elena…

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki a fost eliminata joi de la Turneul Campioanelor. Ea a anunțat ulterior ca sufera de poliartrita reumatoida. A fost diagnosticata cu poliartrita reumatoida inainte...

- O femeie de 50 de ani din localitatea Tetoiu a murit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce ar fi fost batuta, cu pumnii, de concubinul ei, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citat de Agerpres.roDupa ce ar fi batut o pe femeie si aceasta a murit, barbatul a…