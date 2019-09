Ionut Rotaru va debuta, sambata, pentru HC Dobrogea Sud

Centrul Ionut Rotaru 33 de ani a semnat un contract pana la sfarsitul actualului sezon si va debuta pentru HC Dobrogea Sud sambata, la ora 18.00, in meciul de acasa cu CSM Fagaras.Fostul jucator al echipelor Stiinta Bacau, Potaissa Turda si Dunarea Calarasi are o mare experienta in Liga Zimbrilor… [citeste mai departe]