Stiri pe aceeasi tema

- Lars Danielsson, reprezentantul permanent al Suediei la Uniunea Europeana, i-a recomandat presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa acorde României "sansa" de începere a mandatului semestrial la Presedintia Consiliului UE

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, este criticat dupa ce si-a exprimat indoielile cu privire la capacitatea Romaniei de a gestiona presedintia Consiliului UE. Ambasadorul Suediei la UE, Lars Danielsson, afirma ca Romania trebuie sa primeasca o sansa."Pot sa fac modesta sugestie…

- Vizita lui Jean-Claude Juncker la Bucuresti, alaturi de Colegiul Comisarilor si un concert la Ateneu marcheaza, pe 10 ianuarie, preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, arata site-ul www.romania2019.eu, dedicat presedintiei romane, lansat oficial vineri. Pe 10 ianuarie "ceremonia de…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ceilalti membri ai Guvernului, ca Guvernul roman este pregatit pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, seful Executivului european precizand ca problemele privind…

- Dupa intrevederea avuta cu presedintele Comisiei Europene, urmata de dejunul de lucru cu membrii Colegiului Comisarilor, la care au participat reprezentantii Guvernului roman aflati la Bruxelles, Viorica Dancila a iesit in fata presei, impreuna cu inaltul oficial european, Jean-Claude Juncker, si cu…

- Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa ca, anul viitor e foarte important pentru Romania, in conditiile in care detine presedintia rotativa a Consiliului UE si ca tara noastra are nevoie de Uniunea Europeana. In schimb, mai multi alesi ai PSD au avut…