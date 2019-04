Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei și lider al partidului Liga Nordului, va organiza o reuniune a partidelor europene de extrema dreapta in Milano saptamana viitoare, cu scopul de a construi o alianța inainte de alegerile europalementare din luna mai, scrie Guardian.

- Senatul italian a votat miercuri pentru mentinerea imunitatii ministrului de interne Matteo Salvini si respingerea urmaririi sale penale pentru sechestrare de persoane, dupa ce liderul Ligii a interzis in august debarcarea a zeci de migranti in porturile italiene, transmit AFP si dpa, agerpres.ro.Comisa…

- În spatele usii maronii a unui bloc rezidential din Moscova se afla sediul companiei Orion LLC. Misterioasa entitate, care are un domeniu eclectic de specializari - de la consultanta pentru afaceri, la vânzari de utilaje industriale grele, proiecte de constructii, proiectare inginereasca…

- 'Dintotdeauna tarile noastre au intretinut relatii bilaterale solide, in special in ceea ce priveste securitatea, terorismul si imigratia', a asigurat Salvini, presedintele Ligii (formatiune de extrema dreapta) intr-un mesaj trimis vineri. Aceste relatii 'pot si trebuie dezvoltate in continuare…

- Cei 47 de migranti salvati acum zece zile in Marea Mediterana de catre nava organizatiei neguvernamentale germane Sea-Watch, in prezent blocata langa coasta Italiei, vor putea debarca pe tarmul italian daca vor pleca apoi in Germania sau Olanda, a declarat marti ministrul italian de interne Matteo…

- Premierul italian Giuseppe Conte a criticat virulent vineri acordul franco-german semnat marti la Aachen, acuzand Franta si Germania ca 'isi bat joc' de Italia si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Franta si Germania "nu se gandesc decat la interesele lor nationale", a afirmat Giuseppe Conte,…