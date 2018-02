Stiri pe aceeasi tema

- FCSB LAZIO 2018. Florin Tanase crede ca FCSB trebuie sa fie unita si sa nu le ofere spatii celor de la Lazio. "Ne va astepta un meci dificil, jucam inpotriva unei echipe bune, dar dupa parerea mea ne putem califica. Important este sa nu pierdem si sa nu primim gol. Eu mi-as dori 1-0 pentru noi. Maine…

- Cristiano Bergodi (53 de ani), fostul antrenor al Stelei, a prefațat duelul dintre FCSB și Lazio din 16-imile Europa League și a povestit un episod cu Gigi Becali. "Lazio este favorita in aceasta dubla mansa. Steaua este puternica in Romania, insa campionatul Italiei este altceva. Puncte slabe? Steaua…

- UEFA a decis sa-l delege pe neamțul Deniz Aytekin, cel care in sezonul trecut a arbitrat meciul FC Barcelona - PSG 6-1, din UEFA Champions League. Dupa acel meci, cei de la PSG i-au reproșat arbitrului de 39 de ani neacordarea a doua lovituri de pedeapsa, unul la faultul lui Mascherano asupra lui…

- FCSB LAZIO. Gigi Becali a dezvaluit ca ii va cere antrenorului Nicolae Dica sa foloseasca cel mai bun "11" al celor de la FCSB cu Lazio, dar schimbarile din timpul partidei sa le faca ținand cont de meciul cu Dinamo. Scandal MONSTRU inaintea meciului FCSB - Lazio. Antrenorul, la un pas de…

- Dinamo și FCSB se vor intalni duminica in derby-ul Ligii 1, iar Gigi Becali a inceput deja razboiul cu marea rivala. Dupa 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Dinamo și a spus ca este sigur ca echipa alb-roșie nu poate prinde un loc de play-off. "Cel mai important meci e cel…

- Administratorii Arenei Naționale ar fi luat decizia de a inchide parcarea subterana dupa ce o bucata din tavan s-a desprins și a cazut. Astfel, pentru moment, spectatorii nu mai au acces in parcare, potrivit TV Telekom Sport. Arena Nationala si-ar putea schimba NUMELE. Pierderi de 3,2 milioane…

- Junior Morais și Mario Camora sunt doi dintre jucatorii cu cele mai multe meciuri in prima liga din Romania care, sambata, se vor confrunta in derby-ul etapei. Brazilia versus Portugalia! Junior Morais versus Mario Camora. Derby-ul de maine, de pe Arena Naționala, dintre FCSB și CFR Cluj, aduce la start…

- Gigi Becali a surprins azi cand a fost pus sa aleaga doua victorii din urmatoarele 3 partide oficiale, jocuri in care FCSB le intalnește la București pe CFR (acasa), Lazio (acasa) și Dinamo (deplasare, dar pe Arena Naționala). Surpriza insa! Patronul roș-albaștrilor ar alege victorii in primele doua…

- STEAUA-CFR CLUJ. Absent in primul meci oficial din 2017, contra lui Gaz Metan Medias, din cauza unei accidentari, Bogdan Planic s-a refacut si poate juca in derby-ul cu CFR Cluj, a anuntat Nicolae Dica, la Digi Sport. "Planic a intrat cu echipa de saptamana asta, Balașa o va face de saptamana viitoare.…

- Simone Inzaghi și Felipe Anderson au fost la un pas de bataie dupa infrangerea lui Lazio din ultima etapa, scor 1-2, cu Genoa. Mijlocașul brazilian al lui Lazio a fost luat la rost de antrenor imediat dupa meci. FCSB LAZIO. Lotul convocat de Simone Inzaghi pentru meciul FCSB - LAZIO Conform…

- Simone Inzaghi și Felipe Anderson (24 de ani) au fost la un pas de bataie la finalul infrangerii din ultima etapa, scor 1-2, cu Genoa. Partida tur din "șaisprezecimile" Europa League, FCSB - Lazio, este joi, 15 februarie, de la ora 22:05, in direct la ProTV, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Felipe…

- Alibec crede ca ”ghinionul” l-a impiedicat sa se realizeze: ”Cu puțin noroc, aș fi fost și acum acolo!”. Denis Alibec, rasfațatul și colericul atacant de la FCSB, ingroașa randurile fotbaliștilor care cred și susțin cu tarie ca astrele nu s-au aliniat cum trebuie și, de aceea, au avut sincope de-a lungul…

- Probleme serioase pentru Nicolae Dica chiar inainte de revenirea in tara dupa cele doua stagii de pregatire din acesta iarna. Bogdan Planici n-a fost inclus in lot in amicalul de ieri cu Osijek, iar Fanatik scrie ca fundașul a suferit o recidiva la accidentarea de la meciul cu Astra. Fundașul urmeaza…

- Valerica Gaman, oficial la FCSB. ”Am ajuns la cea mai buna echipa din Romania”. Anunțat inca de zilele trecute de Gigi Becali, mutarea lui Valerica Gaman la FCSB s-a oficializat in aceasta seara. Clubul roș-albastru a anunțat ca fundașul de 29 de ani a semnat un contract valabil doua sezoane cu FCSB și…

- Gigi Becali a anunțat astazi ca a ajuns la un acord cu Valerica Gaman, Gabi Enache fiind implicat direct in revenirea fundașului central in Romania. Enache, fost coechipier cu Gaman la Astra timp de 4 ani, spune ca a fost intrebat de MM Stoica despre jucatorul care a evoluat ultima data la Karabukspor.…

- Ioan Niculae l-a facut praf pe Alex Ionița: ”Nu o sa moara Astra daca pleaca el. Daca va sta un an pe bara, nu va mai fi același”. „Telenovela” inceputului de an se cheama Alex Ionița II. Jucatorul a fost dorit de FCSB – dar la refuzul jucatorului cu sange rapidist , Gigi Becali a replicat cu invectivele…

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- Giorgos Katsikas, fundaș la Dinamo, crede ca acest sezon este unul foarte bun pentru el și se felicita pentru transferul in Romania. A vorbit și despre meciul cu ACS Poli Timișoara, care e maine, de la ora 20:00. in direct la TV Digi, Telekom, Look și liveTEXT pe GSP.Ro. "Joc fotbal la nivel profesionist…

- Meciuri incinse sunt anuntate in campionatele de top ale Europei, dar si in Romania, caci in Liga 1 se intalnesc FCSB si Viitorul, doua formatii cu mari ambitii si cu capacitatea de a juca la nivel inalt. FCSB este avantajata de statistici, deci are prima sansa la victorie (cota 1,70 la pariuri online):…

- Angelo Peruzzi, managerul lui Lazio, a afirmat ca italienii sunt foarte multumiti de rezultatul tragerii la sorti. Gigi Becali, prima reactie dupa ce a aflat ca FCSB o va intalni Lazio "Se putea si mai rau, dar Steaua este un club cu istorie, este o echipa mare in ciuda ultimelor probleme…

- FCSB a fost învinsa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naționala din București, și a terminat pe locul al doilea în Grupa G a Europa League.

- Gigi Becali a vorbit despre Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, și a dezvaluit ca fostul tehnician de la Astra i-a dat mesaj la pauza meciului FCSB - Lugano 1-2. "La pauza, Șumudica mi-a dat mesaj. A scris «No comment». Era 2-0 pentru Lugano. Eu i-am spus sa nu mai imi dea mesaje in timpul…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a subliniat importanța unei victorii cu Lugano in aceasta seara și se lauda pentru decizia de a introduce cat mai mulți jucatori tineri. "Ne dorim sa caștigam, obiectivul e sa terminam pe primul loc. Eu zic ca suntem pregatiți sa indeplinim acest lucru. Am facut…

- Gigi Becali isi implinea un vis, atunci cand il convingea pe Budescu sa semneze cu FCSB! Avea sa anunte apoi ca echipa lui nu mai poate fi oprita de nimeni, cu fostul mijlocas al Astrei pe teren. Dar inevitabilul s-a produs, iar Budescu a ajuns si el in gura patronului. Gigi l-a facut praf dupa meciul…

- Marius Sumudica, antrenorul care a obtinut cele mai mari performante din istoria Astrei, il cunoaste foarte bine pe Constantin Budesc si stie ca fotbalistul sta foarte bine din punct de vedere psihic si nu va fi afectat de criticile partonului de la FCSB, Gigi Becali. Gigi Becali…

- Ape tulburi la Dinamo! Fotbalistii au baut in hotel, la Piatra Neamt, inaintea meciului de Cupa, apoi Negoita a anuntat ca vinde clubul si, ultima bomba, 0-2 cu CFR, iar lui Miriuta i se arata usa din ”Groapa”. Doar ca totul s-a sucit cu 180 de grade, la o discutie patron-antrenor: Vasile Miriuta are…

- A declarat in repetate randuri ca echipa lui de suflet este Dinamo si ca, daca nu a jucat acolo, macar va reusi s-o antreneze. S-a intamplat mai repede decat credea, printr-un concurs de imprejurari care l-au propulsat in ”Stefan cel Mare”. Vasile Miriuta a semnat cu Dinamo in septembrie, dupa ce a…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, și Adrian Mutu, managerul sportiv, vor merge la Roma pentru a discuta cu fundașul Ștefan Radu, din dorința de a-l convinge sa revina la naționala.Totuși, Adrian Boingiu, selecționerul naționalei sub 19 ani, un apropiat al lui Ștefan Radu, crede ca fundașul…