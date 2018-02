Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Liviu Varciu a rupt tacerea, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora intre el si Amy Teiceanu, mama primei sale fiice, a avut loc un scandal monstru. Contactat de reporterii Spynews.ro, celebrul prezentator de televiziune a spus raspicat ca fata sa s-a intors la Arad pentru studii si ca…

- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- In municipiul Satu Mare exista un copac cu totul neobisbuit, care arata de parca ar fi fost „impletit“ de o mana nevazuta. Arborele se afla pe Bulevardul Transilvania, langa Palatul Administrativ. Desi sunt oameni ai locului, zeci de satmareni trec zilnic pe langa aceasta minunatie a naturii, fara sa…

- Cu parul nins si barba alba, actorul Carol Erdos este o aparitie indragita in toate spectacolele Teatrului de Nord Satu Mare, facand cadou publicului satmarean satisfactia unui act actoricesc reusit, in spatele caruia stau multa daruire, munca si experienta. De 40 de ani este nelipsit de pe scena Teatrului…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…

- Nicolae Guta i-a cerut divortul amiabil Cristinei, insa focoasa blonda l-a refuzat, rupand orice cale de comunicare cu manelistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a vorbit cu artistul, care a confirmat ruptura si a dezvaluit motivul pentru care au decis sa puna capat casniciei. (VEZI SI: Nicolae…

- Florin Morariu, romanul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail . Acesta a spus ca in continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de la statul britanic, insa i s-a spus…

- Alți patru baieți intra in reality show-ul Ma insoara mama! Cove a strabatut mii de kilometri la inceputul acestui an pentru a-i cunoaște pe cei opt baieți dornici sa-și cunoasca jumatatea in emisiunea Ma insoara mama! Inscriși de mamele lor și mizand pe deciziile pe care acestea le vor lua pe parcursul…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Andreea Balan și George Burcea s-au intors din vacanța cu vești neașteptate. Cei doi s-au relaxat departe de Romania și de fiica lor. Artista a masrturisit ca de cateva luni iși dorește sa ramana din nou insarcinata. „Ne bucuram ca am ajuns. Trebuia sa ajungem mai devreme. Am venit cu trei avioane.…

- La 33 de ani, Victor Spirescu era un barbat implinit pe toate planurile. Peste cateva luni urma sa se casatoreasca, avea un loc de munca stabil, care ii aducea un salariu cu multe zerouri, din care isi permitea sa isi ia tot ce isi doreste. Iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat in exclusivitate…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ce aceasta si-a deschis piata muncii pentru cetatenii din Romania si Bulgaria, a murit luni intr-un accident de circulatie. Pe data de 1 ianuarie 2014, el a fost asteptat, pe aeroportul din Londra, de cateva zeci de jurnalisti englezi…

- Șoc in lumea modei! Un tanar model, in varsta de 25 de ani, a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra.Moartea sa a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume. Din informațiile…

- Miron Cozma a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , la ce torturi va fi supus Eugen Stan in penitenciar. Conform spuselor celui supranumit “Luceafarul Huilei”, politistul pedofil are sanse mari ca, dupa gratii, sa fie violat cu coada de matura si sa fie legat de calorifer,…

- Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- Barbatul arestat de forțele de ordine din Londra dupa ce și-a omorat partenera cu lovituri repetate de cuțit avea antecedente penale in Romania. Acesta fusese pus sub acuzare de mai multe ori, pentru infracțiuni de furt și viol.

- Bata Sky Imobiliare, companie in insolventa detinuta de Nelu Iordache, fostul proprietar al Blue Air, ar putea reintra in posesia activelor companiei aeriene dupa ce Tribunalul Ialomita a decis sa anuleze contractul de transfer al activelor Blue Air, la circa patru ani dupa ce tranzactia a fost…

- Vasluianul arestat dupa ce si-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cutit era cunoscut in Romania ca o persoana violenta, acuzat, in repetate randuri de furturi, scandaluri sau violuri. (VEZI AICI: O romanca a fost ucisa pe o strada din Londra! Politistii britanici au arestat un barbat din Vaslui)

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Ambasadoarea Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, a participat la o cina alaturi de Nelu Iordache, condamnat in prima instanța la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Tatal unei mega-vedete de la Antena negociaza dur cu Kanal D si TVR pentru un show culinar! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are toate detaliile despre proiectul care promite sa le faca concurenta acerba reality-show-urilor deja consacrate ”Masterchef” si ”Chefi la cutite”. (CITESTE SI: Tatal…

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- Tehnicianul explica ce principiu nu ar incalca niciodata in cariera sa si de ce nu poate colabora cu conducatori care se implica la echipa, isi aminteste de perioada Chelsea si povesteste unde il va gasi Craciunul si Revelionul. La 50 de ani, antrenorul Dan Petrescu vorbeste despre principiile si…

- Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Nelson Mondialu’ l-a ”spulberat” pe Strugurel Irlandezu, pe care l-a numit “maimuta de circ” si “libidinos”. In plus, interlopul clujean l-a acuzat pe cel care l-a amenintat ca, impreuna cu familia sa, isi castiga existenta din cersit. (VEZI SI:…

- Un român a reușit sa cucereasca o celebritate din Marea Britanie. Este vorba de fostul jurat de la „Britain's Got Talent” și prezentatorul showului matinal „Good Morning Britain”, Piers Morgan. Acesta a fost impresionat de un barbat pe care l-a auzit cântând…

- Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus ”hai s-o facem” este, de-a dreptul, uluitor! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat detalii despre…

- Sezonul patru al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania are un nou caștigator! Ana Maria Calița a cucerit duminica seara aplauzele și laudele juraților, dar, mai ales, a strans cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, astfel ca este marea caștigatoare ”iUmor” 2017 și a unui premiu…

- Ghinion pe Dennis Man! Parintii lui au o casa de pariuri si, chiar daca ilegal nu este, putin scandal tot a iesit, in aceste timpuri in care dosare ale mafiei din domeniu ies la lumina mai ceva ca ciupercile dupa ploaie! Cristina si Cristian Man si-au deschis afacerea in urma cu putini ani, in comuna…

- Sportivul Dario Drotar din Gherla a luptat in ring sambata seara la gala de kickbox/MMA FightStar Championship, desfașurata la Londra, in Anglia. Drotar a intrat in cușca cu islandezul Bjartur Gudlaugsson, la categoria 65 kg . Luptatorul roman a dus o pregatire grea pentru acesta competiție, inceputa…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Speak e indragostit nebuneste de ”Libelula” lui, asa ca a facut pasul urmator: a prezentat-o parintilor! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum a reactionat mama cantaretului cand a cunoscut-o pe Stefania si ce parere are despre focoasa bruneta. ( CITESTE SI: Speak a confirmat relatia cu…

- Stefan Șimonca-Oprița are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiul de Arte ”Sabin Dragoi” din Arad. Canta la vioara, viola și pian, dar și compune, iar pe scena se simte ”invingator”. Muzica este pentru el o rugaciune, lacrimeaza cand asculta Mahler, il topește recviemul lui Verdi. A castigat numeroase…

- A muncit 10 ani in Norvegia, in domeniul pescuitului si al procesarii pestelui, apoi s-a intors acasa. Cu experienta acumulata in domeniu, s-a apucat de treaba, mai precis de... "impachetat" fum. A riscat totul pe o mica afacere cu somon afumat dupa toate normele traditiei din Norvegia. Este povestea…

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a avut parte de un scandal de toata frumusetea, in plina strada, din cauza catelusei sale. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe frumoasa bruneta in timp ce-si apara ca o tigroaica animalutul de companie, la care ”atentase” catelul unui domn cam... recalcitrant.…

- Romanul care s-a sinucis la Londra, la inceputul saptamanii trecute era considerat un geniu. Dan-Tiberiu Sbircea și-a curmat viața la scurt timp dupa ce obținuse doctoratul la o universitate prestigioasa din Marea Britanie, cotata pe locul opt la nivel mondial.

- Delia, concert memorabil in Anglia. Surpriza a venit insa la finalul spectacolului, cand sute de fani au așteptat-o sa ia autograf și sa se pozeze cu vedeta. Ca de fiecare data, Delia și-a surprins fanii cu un concert fabulos, susținut departe de Romania. La final, interpreta și-a intampinat fanii si…

- Claudio Rosu, in varsta de 23 de ani, era cunoscut in Franta pentru talharii si se mutase recent in Anglia, la Nottingham. In mai putin de 24 de ore a atacat patru persoane pe strada. Este vorba despre trei femei si un adolescent pe care i-a lovit, iar apoi i-a lasat fara bunuri de valoare.…

- Un brailean de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, relateaza Daily Mail. Sorin Serbu, 36 de ani, tata al unui copil de 10 ani, a fost atacat in Londra de mai mulți barbați despre care…

- Un roman de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, informeaza Romania TV.Politistii spun ca barbatul a fost atacat de mai multi cetateni romani, iar pana in acest moment nu se cunoaste identitatea…