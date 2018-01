Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a caștigat din nou razboiul audiențelor in noaptea de Revelion, cu al 18-lea program de acest fel pe care il prezinta. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio șansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani, noteaza paginademedia.ro.Diferența dintre Revelionul starurilor…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Tatal unei mega-vedete de la Antena negociaza dur cu Kanal D si TVR pentru un show culinar! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are toate detaliile despre proiectul care promite sa le faca concurenta acerba reality-show-urilor deja consacrate ”Masterchef” si ”Chefi la cutite”. (CITESTE SI: Tatal…

- Intr-o perioada politica cu ape tulburi, cu razboaie declarate fara ocolișuri in peisajul justiției din Romania, iata ca PSD se confrunta, pe langa altele, și cu o problema serioasa. Mai exact, pare sa nu gaseasca un candidat propriu la președinție. Și, atunci, in strategia social-democraților a aparut…

- Roxana Dobre a revenit acasa, duminica, dupa mai multe zile petrecute departe de Florin Salam si fiicele lor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca reintoarcerea brunetei in domiciliul conjugal a fost una cu scandal, tanara declarandu-le razboi direct fiicei manelistului si ginerelui acestuia.…

- Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Nelson Mondialu’ l-a ”spulberat” pe Strugurel Irlandezu, pe care l-a numit “maimuta de circ” si “libidinos”. In plus, interlopul clujean l-a acuzat pe cel care l-a amenintat ca, impreuna cu familia sa, isi castiga existenta din cersit. (VEZI SI:…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…

- Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus ”hai s-o facem” este, de-a dreptul, uluitor! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat detalii despre…

- Sezonul patru al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania are un nou caștigator! Ana Maria Calița a cucerit duminica seara aplauzele și laudele juraților, dar, mai ales, a strans cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, astfel ca este marea caștigatoare ”iUmor” 2017 și a unui premiu…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a efectuat astazi un antrenament inaintea partidei de maine, din optimile de finala ale Campionatului Mondial, impotriva Cehiei. Partida va incepe la ora 18:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1.…

- Leonard Doroftei este un adevarat luptator si in viata, nu numai in ringul de box. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri indraznete are fostul pugilist dupa ce Primaria Ploiesti l-a obligat sa-si inchida pub-ul in care investise peste 150.000 de euro. ( VEZI SI: Leonard Doroftei,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini exclusive cu Dorin Cocos si iubita acestuia, Raluca Miu, care este insarcinata in luna a opta. Omul de afaceri urmeaza sa devina tatic la inceputul anului viitor si pare foarte fericit. ( VEZI SI: Fostul sot al Elenei Udrea a parasit inchisoarea…

- Un capitol important la care Romania ramane repetenta an de an este infrastructura rutiera. Celebra declarație ca „Romania nu are nevoie de autostrazi“ sau intrarea in reparații a unui tronson dupa doar 9 luni de la inaugurare, sunt doar cateva din „performanțele“ aleșilor din ultimul sfert de secol.

- Speak e indragostit nebuneste de ”Libelula” lui, asa ca a facut pasul urmator: a prezentat-o parintilor! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum a reactionat mama cantaretului cand a cunoscut-o pe Stefania si ce parere are despre focoasa bruneta. ( CITESTE SI: Speak a confirmat relatia cu…

- Doliu in Romania. A murit celebra actrita Stela Popescu Actrița Stela Popescu a murit, joi, in locuința ei, la virsta de 81 de ani. Potrivit reprezentanților ISU, citați de Realitatea TV, la ora 15:32 a fost primit un apel la 112 prin care se anunța ca actrița Stela Popescu a fost gasita in curtea propriei…

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a avut parte de un scandal de toata frumusetea, in plina strada, din cauza catelusei sale. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe frumoasa bruneta in timp ce-si apara ca o tigroaica animalutul de companie, la care ”atentase” catelul unui domn cam... recalcitrant.…

- Romania risca sa treaca printr o noua recesiune. Este semnalul de alarma tras de economisti, la nici o saptamana dupa ce Statistica a anuntat o cresterea economica peste asteptari. Este insa o crestere bazata pe consum, care nu poate sustine avansul economiei pe termen lung. Totusi, politicienii romani…

- Oana Roman, declarații uimitoare despre Madalina Ghenea dupa ce a fost inșelata de Matei Stratan.Vedeta și-a spus parerea despre desparțirea celor doi, in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA! Desparțirea dintre Madalina Ghenea și matei Stratan i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii exclusive despre ”divortul” dintre Rocsana Marcu si Antena. Plecarea blondei de la ”Agentia VIP” ascunde neintelegeri legale survenite intre ea si reprezentantii judiciari ai postului TV, care nu au reusit sa obtina o despartire in conditii amiabile.…

- Victor Pițurca e de parere ca selecționerul Cosmin Contra a facut anumite greșeli la meciul pierdut de Romania cu Olanda, scor 0-3. De asemenea, il cotrazice pe Mutu și spune ca daca olandezii ar fi fost la fel de puternici ca acum cațiva ani, tricolorii ar fi putut incasa chiar 8 goluri. "Cu apararea…

- Rusia a apreciat marti drept 'iresponsabile si fara fundament' acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la actiunile 'ostile' ale Moscovei, vazand in acestea necesitatea Londrei de a deturna atentia opiniei publice britanice spre un 'inamic extern' in contextul Brexitului, relateaza…

- A insistat si a reusit transferul! Gigi Becali l-a convins pe Gica Hagi, e drept, cu o suma frumusica, doua milioane de euro, sa i-l cedeze pe Florinel Coman, cel poreclit Mbappe de Romania. Doar ca finantatorul FCSB a aflat apoi si de viciul atacantului, fumatul. I-a cerut sa renunte, iar Coman i-a…

- Una dintre cele mai senzuale prezențe din showbiz-ul romanesc, in ciuda faptului ca a devenit, in urma cu mai bine de șase luni mama, a decis sa iși mai acorde o șansa cand vine vorba de dragoste. Și, dupa ce i-a dat papucii ultimului iubit, ea a hotarat, totuși sa se impace cu el.

- Andreea Sasu i-a spus din nou ”Pa-pa” lui Philipp Plein si se jura ca, de data asta, despartirea e definitiva. Romanca a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, adevaratul motiv pentru care ea si celebrul designer au decis sa puna punct relatiei pentru totdeauna. ( VEZI…

- Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului. CANCAN.RO,…

- Dumitru Bucsaru, patronul fostei formatii Unirea Urziceni, nu s-a multumit sa tepuiasca doar fotbalisti, dupa o reteta pe care v-am prezentat-o, pe larg, A CHIAR AICI . Milionarul l-a lasat fara casa inclusiv pe Felix Grigore, ”mana dreapta” a sefului de la FRF. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Steliano Filip este un personaj cu inclinatii bahice, desi este penticostal, iar religia ii interzice consumul de alcool. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a discutat cu o figura proeminenta a cultului, din Buzau, orasul unde s-a nascut mijlocasul lui Dinamo. Pastorul l-a avertizat pe internationalul…

- Intr-o lume in care totul e politica, increderea romanilor in politicieni și politica romaneasca este extrem de mica. Potrivit rezultatului sondajului IRES, romanii au cea mai multa incredere in primari (37%), judecatori (36%), procurori (34%), funcționari publici (30%), patroni/intreprinzatori…

- Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, continua politica de apropiere de Republica Moldova printr-un acord de cooperare cu raioanele Criuleni și Telenești . Respectivul acord face obiectul unui proiect de hotarare in ședința Consiliului Județean de luni, 30 octombrie. In cazul in care proiectul…

- Confuzia provocata de modificarile Codului fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Estul Europei, intr-un moment in care economia romaneasca inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE, transmite Bloomberg.Agentia de presa…

- Drumul catre distrugerea firmelor romanești de transport internațional este pavat cu intenții bune, avertizeaza Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania . Acordul recent al Miniștrilor Muncii din UE cu privire la revizuirea Directivei detașarii lucratorilor, acceptat in mod surprinzator…

- Dupa ce Florin Salam a fost implicat intr-un scandal de proxenetism, Puiu Gheorghiu a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro. Fostul impresar al manelistului a facut declaratii despre situatia in care se afla artistul pe care l-a reprezentat pana de curand.

- Gabriel Caldaruse, presedintele SMEO a declarat, marti, corespodnentului MEDIAFAX, ca 40 de persoane protesteaza in fata CEO, acestia intrand in greva foamei „Sunt 40 de persoane, care fac parte din Sindicatul Mine Energie Oltenia, protesteaza in fata sediului Complexului Energetic Oltenia.…

- Celebra actrita Pamela Anderson (50 de ani) este asteptata la Arad, miercuri, alaturi de unul dintre cei mai apreciati producatori de film din Italia, Andrea Iervolino (29 de ani), care va primi titlul Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest “Vasile Goldis” Arad

- Principesa Marina Sturdza a murit, informeaza jurnalista Marilena Rotaru, conform unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Descendenta a unei importante familii nobiliare, Principesa Marina Sturdza a trait o viata asemanatoare unui film: a trait in exil, a fost, pe rand, jurnalista, vicepresedintele…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Roxana Nemes a devenit mama! Dezvaluirea a fost facuta chiar de vedeta, in cadrul emsiunii „Star Chef”, difuzata astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars.

- Meteorologii trag un semnal de alarma despre cum este afectata Romania de schimbarile climatice. Va ploua mai puțin in lunile de vara, iar asta va duce la accentuarea secetei. Cele mai afectate zone vor fi Sudul, Sud-Estul, Estul, Vestul Romaniei, dar și Campia Transilvaniei. Cantitațile de…

- Serban Huidu ar fi facut o criza de nervi si si-ar fi injurat chiriasii din vila pe care o detine in zona Eroilor din Capitala, din cauza unui aparat de aer conditionat stricat si pentru ca anumite persoane ar fi aruncat chistoace de tigari pe balcon. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, unde a "disparut" Diana de la "Insula Iubirii" dupa incheierea show-ului de la Antena 1, in care a facut furori. ( VEZI SI: Ben de la “Insula iubirii“ a dat-o uitarii pe Diana! Barbatul s-a afisat cu noua iubita )

- Este, de ani buni, una dintre cele mai curtate domnișoare ale showbiz-ului romanesc, aparițiile ei fiind, de cele mai mute ori, memorabile. Mai ales ca, sa fim sinceri, arata senzațional și, mai mult chiar, medicii au facut eforturi insemnate pentru a o face posesoarea unor forme perfecte. Cu toate…

- Gimnasta Larisa Iordache, care a ratat Mondialele 2017 de la Montreal din cauza unei rupturi de tendon ahilian, a declarat în exclusivitate pentru Antena 3, ca recuperarea va dura șase luni de zile, dupa care se va întoarce în sala de gimnastica. ”În maximum șase…

- Ploile si vijeliile care au facut prapad in vestul tarii au grabit negocierile dintre institutii. Ministrul de Interne a anuntat in sedinta de Guvern ca exista deja un proiect de ordonanta in acest sens.

- "Cred ca suntem bune prietene acum. Este o fata draguta si o jucatoare foarte buna. Are un joc similar cu al meu, un tenis agresiv. Am avut niste schimburi de mingi intense la New York, sper sa avem un meci bun si maine", a spus Jelena Ostapenko despre Sorana Cirstea, la conferinta de presa.…