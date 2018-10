Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța Guvernului preia doar o parte dintre recomandarile Comisiei de la Veneția. „Am ințeles ca Ordonanța s-a dat astazi pentru ca, maine, 16 octombrie, intra in vigoare sau era obligatoriu sa intre in vigoarea legea care stabilea posibilitatea sa se pensioneze dupa 20 de ani. Daca mai…

- „Manda a vrut sa ma cheme printre primii la Comisia SRI. Și i-am spus: nu-ți spun ca nu vin, dar e prea devreme, mai afla cate ceva. Eu și acum mai spun: inca nu ai aflat nimic, mai cauta, mai cheama, mai afla”, a declarat, luni seara, Traian Basescu la TVR1, in cadrul emisiunii „Romania9”, moderata…

- „Va asigur ca, daca era cu protecție SPP, SPP ținea avionul in aer pana cand ajungea demnitarul. Nu poți sa inlocuiești structuri specializate", a declarat, luni seara, Traian Basescu la TVR1, in cadrul emisiunii „Romania9”, moderata de Ionuț Cristache. „Domnul Juncker trebuia sa faca o intalnire…

- Autor: Petru ROMOȘAN In ultimul mandat de presedinte al lui Ion Iliescu (2001-2004), s-a discutat mult despre CSAT, o institutie neosovietica sau recesiv comunista, nedemocratica, o dublura dictatoriala si paralela a guvernului democratic desemnat. Era evident ca ramasita neosovietica si militarizata…

- "Noi am fost sesizati la Comisie cu un acord de colaborare intre SRI si DNA, pornind de la protocolul din 2009. Era dezbatere punctuala pe caz (..) Am fost sesizati cu o adresa secreta de domnul Traian Basescu (...) In acea nota interna se facea referire la un plan de colaborare intre SRI si DNA.…

- La inceputul emisiunii, au fost prezentate imagini cu ea și liderul PSD, in timp ce acesta ii oferea trei trandafiri, pentru curaj, tenacitate și responsabilitate. „Sunt imagini din seara in care au avut loc alegeri și s-au prezentat exit-poll-urile. (...) Incepand astfel emisiunea, in cateva…

- In timp ce liderul PSD, Liviu Dragnea, inca vorbește despre suspendarea Președintelui Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, conducatorul ALDE, al doilea partid al coaliției majoritare de guvernare, evita sa dea un raspuns cert in acest context invocand faptul ca pentru demararea unei astfel de…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a cerut ministrului Apararii, Mihai Fifor sa plece din Guvern, dupa ce a afirmat ca la baza militara de la Deveselu ar exista rachete balistice. Basescu afirma ca Mihai Fifor a alimentat propaganda rusa si decredibilizeaza Romania si SUA in fata aliatilor.