Stiri pe aceeasi tema

- "Avem cunostinta despre votul asupra Codurilor penale revizuite, care a avut loc astazi in Parlamentul roman. Vom studia cu atentie masurile adoptate, inainte de a decide pasii urmatori. Intelegem ca ele inca nu sunt promulgate sau intrate in vigoare. Doresc sa va reamintesc ca aceasta Comisie a…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala in acord cu deciziile Curții Constituționale. Au fost 181 de voturi pentru.Proiectul merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, este convins ca judecatorii Curții Constituționale vor da o decizie in favoarea președintelui PSD, Liviu Dragnea și a declarat ca sesizarea depusa de Florin Iordache la CCR a fost scrisa de un judecator de acolo și vicepreședintele Camerei Deputaților doar a…

- Purtatorul de cuvant al Președintelui Romaniei, Madalina Pușcalau, a susținut miercuri, 20 februarie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa."Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de cand PSD trebuia sa prezinte public proiectul de buget pentru acest an! Abia astazi bugetul de stat…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, a ieșit cu o declarație oficiala in care a criticat dur Legea Bugetului pe 2019. In replica, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca la Cotroceni nici macar nu s-a citit Bugetul, dar se critica pentru a puncta…

- Purtatorul de cuvant al Președintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a ieșit intr-o declarație de presa in care era așteptata sa dea un raspuns la propunerile de miniștrii inaintate de Guvern. In ciuda faptului ca Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineața pe Klaus Iohannis, raspunsul Administrației…

- PSD reactioneaza rapid la criticile vehemente ale presedintelui Klaus Iohannis pe tema bugetului, transmise prin purtatorul de cuvant Madalina Dobrovolschi. Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, il acuza pe presedinte ca face campanie in favoarea PSD, interpretand eronat datele bugetare."Astazi,…

- Purtatorul de cuvant al Președintelui Romaniei va susține astazi, ora 13:00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Declarațiile au loc dupa ce premierul a transmis propunerile de numire a miniștrilor pentru portofoliile Dezvoltarii Regionale și Transporturilor.