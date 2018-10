Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase l-a ajutat pe Denis, copilul lui Cosmin Pascovici, cand a fost diagnosticat cu o boala grava. In direct la ProSport Live, a recunoscut ca a fost impresionata de situatia baietelului, in urma unei emisiuni TV si a incercat sa ajute. A stans 100.000 de euro si l-a...

- Fostul fotbalist Cosmin Pașcovici le-a transmis jucatorilor echipei naționale a Romaniei un mesaj emoționant in care i-a rugat pe „tricolori” sa caștige meciul cu Lituania pentru fiul sau, un fan mare al echipei naționale. „Am sa va spun pe scurt: baiețelul meu, Denis, a facut sambata un atac cerebral,…

- Cosmin Pașcovici și soția lui trec prin momente cumplite, dupa ce fiul lor de 14 ani a parasit aceasta lume, dupa ce s-a luptat pentru viața lui pana in ultima clipa. Cu doar cateva ore inainte ca Denis sa moara, fostul fotbalist dinamovist a transmis un mesaj cutremurator pe o rețea de socializare.…

- Fostul fotbalist al FC Farul si al altor echipe din Romania, dar si al echipei nationale Cosmin Pascovici a adresat astazi un mesaj tulburator componentilor echipei nationale.Cu vocea tremuranda si gata gata sa izbucneasca in plans, Cosmin le a cerut fotbalistilor tricolori sa castige meciul din aceasta…

- Fulgy a explicat, in exclusivitate, ce l-a determinat sa umileasca un batran, intr-o stație de autobuz, in urma cu doar cateva zile (TOATA POVESTEA AICI). Fiul Clejanilor a precizat pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ca era pregatit sa-l ucida pe omul cu parul alb, dupa ce acesta din urma…

- Fosta campioana mondiala de inot Roxana Maracineanu a mulțumit Franței pentru incredere, dupa ce a ajuns ministrul Sportului. Roxana Maracineanu, romanca plecata din Romania in 1984 la varsta de 9 ani, alaturi de familia sa, este de marți noul ministru al Sportului in Franța. ...

- Noul ministru al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, a acordat, in decembrie 2017, un interviu emotionant pentru Le Parisien, in care povesteste cum ea si familia ei au fugit in Hexagon, cum a fost certata de antrenorul ei francez pentru ca a purtat o casca primita de la o inotatoare romana…

- Romanul internat dupa prabusirea viaductului de langa Genova a murit. Informatia apare in presa italiana, care scrie si ca bilantul tragediei a ajuns la 43 de morti. "Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile. Decesul a fost notificat…