- Bancile ar trebui sa fie mai active in media si sa explice cum functioneaza o banca, ce inseamna provizioane si ce inseamna profit la o banca, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, informeaza Agerpres."Asociatia Romana a Bancilor…

- Americanii fac politica externa in functie de zonele unde se gasesc petrol si gaze, dupa cum i-a spus consilierul american Brzezinski fostului presedinte al Romaniei Ion Iliescu, intr-o intalnire din anii '90, a relatat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in deschiderea…

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), s-a aratat optimist in ceea ce priveste evolutia economiei Romaniei, in conditiile in care a recunoscut si cateva dintre problemele cu care se confrunta aceasta. "Economia creste. Daca te-ai lua dupa televizoare, totul ar trebui sa se prabuseasca…

- Fortarea convergentei ca si trenarea convergentei sunt deopotriva nocive, iar un mix coerent de politici este esential pentru a mentine economia pe un parcurs ascendent fara a tensiona excesiv echilibrele macroeconomice, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,…

- Fara antreprenoriat de calitate economia de piata schioapata, iar economia de piata nu poate functiona fara disciplina financiara. Economia de piata, capitalismul, democratia inseamna libera initiativa si aceasta trebuie sprijinita, iar acesta este un mesaj pe care ZF l-a avut incontinuu, a spus Mugur…

- Pastrarea macrostabilitatii, a echilibrului intern, este esentiala si trebuie sa avem grija de ea ca de lumina ochilor, pentru ca din aceasta deriva sustenabilitatea, durabilitatea dezvoltarii noastre si parcursul in cadrul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. "Păstrăm prognoza de 3,5%…