- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Mircea Diaconu are sanse mai mari decat ar fi avut el la alegerile prezidentiale, pentru ca din postura de candidat independent se adreseaza intregului spectru politic. "Cred ca in actuala configuratie politica, Mircea Diaconu are mai mari sanse,…

- "Cred ca da, are sanse mai mari decat mine. Este un candidat pentru care merita sa facem un efort si, din postura sa de candidat independent, transmite un mesaj mult mai puternic alegatorilor", a transmis Calin Popescu Tariceanu la Digi24.

- "Intre partidele noastre exista o intelegere care ne da posiblitatea noua si candidatului Mircea Diaconu sa fie sustinut de alianta noastra. Nu este o alianta politica bazata pe un program, ci doar o intelegere pentru sustinerea lui Mircea Diaconu. Si noi, si cei de la Pro Romania, apreciem ca singura…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidentiale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politc Central, de la ora 16.00, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. ALDE si Pro Romania discuta sustinerea lui Mircea…

