Initial, presedintele Statelor Unite voia ca soldatii americani sa fie imediat adusi acasa, dar acum se pare ca si-a reevaluat pozitia. Potrivit senatorului, Donald Trump are in vedere mai multe obiective, inainte ca militarii americani sa paraseasca definitiv Siria. Lindsey Graham, senator republican: Obiectivul este sa ne asiguram ca ISIS nu se intoarce. Am plecat din Irak prea devreme. Ii bagasem in corzi in Irak dar am plecat prea devreme. Cred ca presedintele este hotarat sa se asigure ca, atunci cand plecam din Siria, ISIS va fi complet distrusa, suntem deja aproape de acest obiectiv,…