Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit la conducerea unui important serviciu de paza si protectie un om despre care Reuters a scris ca are legaturi cu magnatul Ihor Kolomoiski, numire care scoate si mai mult la iveala legaturile intre cei doi, informeaza vineri agentia de presa britanica,…

- Guvernul filipinez va acoperi costurile de transport, care nu au fost inca stabilite, a indicat purtatorul de cuvant al presedintelui, Salvador Panelo. 'Presedintele (Rodrigo) Duterte este suparat din cauza intarzierii exagerate a Canadei in a-si transporta inapoi containerele cu gunoi', le-a declarat…

- Summit Sibiu 2019. Klaus Iohannis, președintele României, Donald Tusk, președintele Consiliului European și Jean-Claude Juncker, președinte al Comisiei Europene, au susținut joi seara o declarație comuna de presa.

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a parut netulbulburat de faptul ca un gândac cât un deget de om se plimba pe tricoul lui în timp ce vorbea, miercuri seara, la un miting electoral, transmite Reuters. Duterte, 74 de ani, vorbea în sprijinul candidaților la Senat…

- O femeie din Ohio, SUA, sustine ca, desi fetele ei ii spuneau constant ca au o ”creatura” in dormitor, ea si sotul ei nu au crezut. The post Descoperirea socanta facuta de o mama in dormitorul copiilor: ”Imi spuneau ca au o creatura in camera, insa nu i-am crezut” appeared first on Renasterea banateana…

- Patronul FCSB a anuntat ca vicecampioana vrea arbitri straini in play-off, dar Razvan Burleanu, presedintele FRF, a venit acum cu un raspuns. Burleanu spune ca nu se pune problema sa fie chemati centrali straini pentru a arbitra lupta la titlu, in play-off-ul Ligii 1. Seful de la Casa Fotbalului spune…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi seara intr-o conferinta de presa ca partidul sau va face alianta la alegerile europarlamentare cu Partidul Ecologist si PNTCD. Aurelian Pavelescu, liderul PNTCD, l-a atacat pe Klaus Iohannis, spunand despre seful statului ca a „instaurat un regim personal”.

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz-White, il felicita pe Rareș Bogdan și lista PNL pentru europarlamentare și susține ca guvernul socialist din Romania este un simbol al eșecului. ”Am avut discuții cu politicieni aici inclusiv despre atostrazile pe care oamenii le cer și care nu exista,…