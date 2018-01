Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose.

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- ”ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- ALDE: Noua propunere de premier va fi facuta in COALITIE, in urma unei "analize amanuntite" Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope…

- "Nu vreau, nu-mi doresc aceasta functie. Poate fi Serban Nicolae, Mihai Fifor, poate fi o doamna, cu exceptia mea si a doamnei Firea", a declarat Olguta Vasilescu, citata de news.ro. Ea a mai spus ca nu crede ca va fi vreo problema sa continue la Ministerul Muncii, dar "e vorba si de votul…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- „Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- Se anunta 'apocalipsa' in PSD dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier ca urmare a retragerii sprijinului politic. Secretarul general al PSD, Niculae Badalau, a facut o previziune sumbra in direct la Romania TV si a spus ce s-a intamplat in sedinta.Citește și: Decizia…

- Demisia lui Mihai Tudose a lasat locul liber la Palatul Victoria. Social-democratii s-au miscat rapid si au decis: Mihai Fifor este propunerea pe care i-o vor prezenta presedintelui Klaus Iohannis pentru postul de prim-ministru al Romaniei. Daca seful statului nu va fi de acord, asa cum sustinuse la…

- Ministrul Turismului, in tabara lui Tudose: ”Șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui”, a transmis, sambata, Mircea Titus Dobre, intr-un mesaj pe Facebook. El mai spune ca se așteapta ca in viitorul CExN sa se discute mai mult despre modalitațile prin…

- Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan sustine o declaratie de presa joi, la ora 21:00, ea anuntand deja inca din cursul zilei ca va aduce lamuriri „cat de curand“ legate de declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit. Carmen Dan a refuzat la acel moment sa raspunda daca va…

- Romania TV va transmite in direct declaratia ministrului Carmen Dan. Intrebata daca intentioneaza sa-si dea demisia din Guvern dupa declaratia premierului Mihai Tudose, care a acuzat-ocaminte, Carmen Dan a spus joi dimineata ca va lamuri "cat de curand" problema. "In ceea ce priveste…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Mihai Tudose „instrumenteaza politic” conflictul cu ministrul de Interne, Carmen Dan, afirmand ca Politia Romana a musamalizat ani de zile dosare penale, insa, Dan a reactionat si nu trebuie sa fie „sacrificata”.

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Sorin Grindeanu spune ca detesta ridicarea tensiunii publice si face un apel la dialog, intrucat ”ridicarea tensiunii publice, indiferent de ce parte a baricadei esti, nu e sanatoasa pentru Romania”. El considera totodata ca rolul celor care conduc este ”de a aduce pace sociala”.„Imi doresc…

- Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu, intalnire in biroul lui Dragnea de la Parlament. La discuții participa și primarii de sector din Capitala. De altfel, primarul Capitalei s-a aflat, miercuri dimineața, și la Guvern, la o discuție cu premierul Mihai Tudose. Proiectul bugetului de stat pe 2018…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca autoritatile vor sustine Casa Regala a Romaniei in ceea ce priveste funeraliile pentru Regele Mihai I. Intr-o interventie la Romania TV, ministrul a transmis condoleante si a amintit faptul ca intre membrii Casei Regale si MApN si MAI exista un protocol…

- Invitat sa comenteze comunicatul Departamentului de Stat privind legile justitiei, Tudose a spus: ”Ministerul Justitiei nu are nicio implicare in acest proces, doar a coordonat pana la un anumit punct proiectul (...) Ministerul a initiat un proiect ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia…

- Europarlamentarul liberal Daniel Buda ii cere premierului Mihai Tudose sa intervina pentru stingerea conflictului existent la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) si anunta ca va informa Comisia Europeana despre situatia din Romania. "Ii solicit public premierului Mihai Tudose sa…

- Aproape 600 de protestatari PNL și susținatori ai partidului au participat, in aceasta seara, la Constanța, la mitingul de susținere a moțiunii contra guvernului Mihai Tudose. Protestul s-a desfașurat fara incidente, supravergheat de jandarmi și polițiști.

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea si cel din jurul lui sunt tot mai rupti de realitate, PSD fiind deturnat de la scopul sau real, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan, care crede in existenta unui stat paralel, dar spune ca el este format chiar din Liviu Dragnea, un om "putred de bogat" si care nu isi poate justifica…

- Fostul principe Nicolae sustine ca declaratia sa din august 2015 referitoare la acceptul retragerii titlului nu a fost scrisa de el, a fost obligat sa o accepte si a refuzat sa o semneze si ca nu exista niciun acord semnat privind plecarea sa definitiva din Romania. Mai mult, el sustine ca sprijinul…

- "Cred ca suntem intr-un film. Real, din pacate, care s-ar putea intitula ”PSD, de-a rasu'-plansu'". Pe de o parte, iți vine sa razi ca o structura care conduce Romania se deda la asemenea scenete rupte de realitate, oameni care s-ar reclama ca fiind oameni serioși”, a declarat Cozmin Gușa. ”Iți…

- PNL dorește demiterea Guvernului Tudose și solicita retragerea increderii acordata acestuia pentru ca distrug economia si scot Romania din UE. Cel puțin asta scrie in textul moțiunii de cenzura proaspat depus impreuna cu USR.„Actuala guvernare PSD-ALDE a reusit intr-un timp record sa provoace…

- Mihai Tudose este o insula de liniste intr-un ocean cuprins de furtuna. Desi se infurie din cand in cand, starea lui constanta este calmul. De curand, iata, a aflat ca PIB-ul actual a crescut cu 71 de miliarde de euro fata de 2008. Adica fata de anul de varf al guvernului Tariceanu, an premergator crizei…

- Cursa Tarom, anulata. O cursa Bruxelles-Bucuresti a fost anulata joi seara, dupa ce pasagerii au fost ținuți in avion timp de aproximativ o ora. In avion se aflau și ministrul Apararii, Mihai Fifor, comisarul european Corina Cretu, europarlamentarii Norica Nicolai, Viorica Dancila, Renate Weber si Maria…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda lanseaza un atac dur la adresa Guvernului, despre care spune ca este "ucigasul mediului economic si fiscal din Romania". Buda are insa un mesaj la fel de dur pentru Liviu Dragnea si Mihai Tudose,dar si pentru ministrul de Finante Ionut Misa: "veti ramane in istorie…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Iasi, ca in privinta pachetului de legi privind Justitia ministrul Tudorel Toader respecta ceea ce cere Bruxellesul. ‘Domnul Toader, utilizand standardele europene, pentru ca exista reguli si un gen de a fi comunitar,…

- "Nicusor Dan ar trebui sa vina in USR sau sa se alature USR-ului tocmai pentru a pregati in mod coerent si organizat candidatura domniei sale pentru Primaria Capitalei... Dacian Ciolos este o optiune profesionala si decenta pentru Romania, cu calitati dovedite in mandatul de premier pe care l-a avut…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca va susține legile justiției pentru a grabi demantelarea “statului paralel” și i-a acuzat pe șefii ICCJ, CSM și pe procurorul general ca susțin “Noua Securitate”, formata de Coldea și Maior. Calin Popescu Tariceanu spune ca atat el, ca presedinte al Senatului, cat si…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Fifor a mai precizat și faptul ca de 1 Decembrie vor fi prezentate…

- Intrebat despre intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si reprezentantii Airbus, care a avut loc luni, la Guvern, vizand si o eventuala comanda a MApN pentru compania franceza, Fifor a confirmat intalnirea. „Am avut o intalnire, intr-adevar, luni, la sediul Guvernului, alaturi de premierul Mihai…

- Romania va achiziționa elicoptere modelul H 215 de la compania Airbus, insa vor fi produse la Brașov, și vor intra in dotarea Ministerului Apararii Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat, miercuri, ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, dupa ceremonia militara care a avut loc…

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor: "Flota noastra, o jucarie in comparatie cu cea a Rusiei" Mai mult decat atat, Mihai Fifor afirma ca intr o confruntare directa, Rusia ar invinge fara probleme Romania. ."Pare sa zicem o flota de jucarie flota Romaniei in comparatie cu ce are dispus in momentul de fata…