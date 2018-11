Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au semnat, marti, la Palatul Elysee, o declaratie politica in cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari.



In document se stipuleaza ca Romania si Franta vor defini impreuna si vor pune in aplicare o noua foaie de parcurs privind dezvoltarea politicilor de interes comun pentru urmatorii patru ani.



In privinta cooperarii in cadrul Uniunii Europene, se arata ca Franta va acorda intregul sprijin Romaniei pe parcursul presedintiei Consiliului…