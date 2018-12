Declarație ÎNGRIJORĂTOARE de la BNR: “Am aflat și noi odată cu toată lumea” ”Nu avem inca un impact al acestor masuri (cele prevazute in proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului și cele prevazute in pachetul de legi promovat de dl senator Daniel Zamfir și recent votat de plenul Camerei-n.red), pentru ca BNR a aflat de aceste propuneri atunci cand aflat toata lumea. Iar impactul poate fi semnificativ in cazul in care se vor aproba in forma propusa. E insa nevoie de o cercetare atenta. Vedem insa ca dl senator Zamfir și, mai nou, dl consilier Valcov susțin pentru a argumenta aceasta decizie ca BNR ar fi acuzat direct opt banci ca submineaza economia naționala”, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

