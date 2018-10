Declarație incredibilă despre pesta porcină: Îmi vine să sparg televizorul "Din pacate, interesele politice s-au amestecat in problema pestei porcine africane. E adevarat ca aceasta pesta este mortala pentru animale, dar pe noi, oamenii, nu ne afecteaza. Uneori imi vine sa sparg televizorul atunci cand se spun lucruri care induc oamenii in eroare. Cu cateva masuri se poate rezolva problema. Ce nu a recunoscut nimeni? Daca va intreb azi care este populatia Romaniei, nimeni nu o stie sa spuna exact, iar asta se intampla si la porci. Din statistica ANSVSA, noi stiam ca populatia de porci este in jur de 800.000 de capete, iar acum ne-am trezit ca avem 1,2 milioane de crescatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

