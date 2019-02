Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus delegatiei Comisiei pentru afaceri UE a Bundestag-ului ca presedintele Iohannis este cel ce a revocat-o pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, a declarat joi presedintele Comisiei, deputatul Gunther Krichbaum, in cadrul unei conferinte de presa.

- "Iohannis nu înțelege nimic!" - este postarea pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat, în care principalul vinovat pentru faptul ca Armata Româna nu are un șef este strict vina președintelui.

- CHIȘINAU, 21 ian – Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a anunțat astazi în cadrul unei conferințe de presa ca nu va candida la alegerile parlamentare din 24 februarie pe listele PSRM. Anunțul a fost facut în contextul unui apel catre cetațenii Republicii Moldova. În…

- Laura Codruța Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocata din funcția de procuror-șef al DNA, plangerea fiind depusa in luna decembrie a acestui an. In plangere se arata ca au fost atacate drepturile omului. Augustin Lazar, procurorul general, a contestat in instanța revocarea sa, iar…

- "In viziunea mea, da (s-a facut de ras-n.r.), nu avea ce sa caute acolo. (...) A fost doar sa citeasca ce i-au scris cei de la Administrația Prezidențiala, sa faca poze și sa plece. Președintele nu poate bloca deciziile de Guvern. (...) Ai tupeul sa mergi la o ședința de Guvern pe care tu-l blochezi.…

- „In justiție PSD cred ca a adus lucrurile acolo unde a dorit, la o situație de blocaj, pentru ca astazi am vazut cum au evoluat lucrurile referitor la situația Inaltei Curți și pe a Procurorului General. Este evident ca e cineva in umbra care potrivește lucrurile. Acesta este un semnal ca se fac…

- Informație de ultima ora! Președintele laud Iohannis a transmis in cursul zilei de vineri o scrisoare Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane Daniel in care arata ca,nu va lua parte la ceremonia de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului. Care este motivul?

- ”Deoarece urmarim impreuna ceea ce se intampla și in viața politica, va rog sa recitiți ce am scris in 19 octombrie, pe blog, sub titlul ”PSD – ce urmeaza?”. ”O chestiune imediata o reprezinta insa decizia de a schimba unii membri ai guvernului. O solutie poate fi remanierea, adica schimbarea…