"Am dat instructiuni armatei sa continue loviturile masive impotriva elementelor teroriste din Fasia Gaza si am ordonat intarirea dispozitivelor de tancuri, artilerie si trupe desfasurate in jurul Fasiei Gaza", a declarat Netanyahu in consiliul de ministri, potrivit serviciului sau de presa.

Potrivit armatei israeliene, militanti palestinieni au lansat incepand de sambata circa 430 de rachete catre tinte israeliene, iar tirurile continuau duminica dimineata. In raspuns, Israelul a desfasurat raiduri aeriene impotriva unor obiective din Gaza. Circa 200 de astfel de tinte, inclusiv cartierul…