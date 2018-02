Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de demonstrati au protestat duminica impotriva Conferintei de Securitate de la Munchen, cu sloganuri precum 'Fara razboi', 'Aboliti NATO' si 'In razboi nu exista invingatori', relateaza dpa. Dupa ce s-au adunat in Piata Karlsplatz din capitala Bavariei, demonstratii…

- Doborarea unui avion israelian dupa ce acesta a bombardat un centru iranian din Siria a distrus mitul ”invincibilitatii IsraeluluI”, a declarat, Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Israelul foloseste o politica agresiva impotriva…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. 'Nu testati determinarea Israelului!',…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, s-a intalnit cu premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, in marja Conferintei internationale de Securitate de la Munchen - eveniment ce s-a desfasurat de vineri pana duminica, informeaza un comunicat…

- Germania s-a declarat ingrijorata cu privire la credibilitatea Statelor Unite ale Americii sub conducerea presedintelui Donald Trump. Nelinistea Berlinului a fost exprimata de seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, transmite dpa international.

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- Procuratura din Germania a impus Airbus plata unei amenzi de 81,25 de milioane de euro pentru inchiderea uneia dintre cele doua investigatii referitoare la coruptia din jurul vanzarii de avioane de lupta Eurofighter catre Austria, au anuntat vineri cele doua parti, transmite Reuters. Acordul include…

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima data in absenta ministrului german de externe, noteaza joi dpa. Actualul detinator al portofoliului,…

- Conservatorii Angelei Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) au incheiat, miercuri, un acord de guvernare, negociatorii convenind asupra impartirii ministerelor cheie, una dintre ultimele obstacole din calea formarii unui guvern. Liderul SPD, Martin Schulz, si-a anuntat demisia de la conducerea social-democratilor,…

- Slovacia, stat membru al NATO, are un contract de mentenanta cu Rusia pentru cele 12 avioane MiG-29 valabil pana in toamna anului 2019. Este posibil ca acest contract sa trebuiasca prelungit, chiar daca guvernul accepta sa cumpere noi avioane pana la sfarsitul anului, din moment ce livrarea de noi…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP. Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Adunarea Generala a ONU este chemata, dupa vetoul american luni in Consiliul de Securitate, sa voteze joi asupra unui proiect de rezolutie condamnand recunoasterea unilaterala de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP. …

- Fortele Aeriene ale Israelului au atacat o tabara de antrenament a organizatiei paramilitare palestiniene Hamas din Fasia Gaza, ca raspuns la un atac cu rachete in sudul Israelului, transmite RIA Novosti.

- Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan 11 TV, preluata de AFP, a afirmat ca rachetele nu au provocat ranirea vreunei persoane, desi una dintre ele a lovit…

- Armata israeliana a bombardat luni poziții ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza ca raspuns la lansarea de rachete spre Israel de catre militanți palestinieni, a informat un comunicat militar preluat de agenția EFE. "Ca raspuns la rachetele lansate, un tanc al armatei și…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii din Fasia Gaza ca riposta la atacuri cu rachete. O racheta a fost lansata luni seara din Fasia Gaza, cazand in sudul Israelului. Nicio persoana nu a fost ranita. Ca riposta la acest atac, avioane de vanatoare israeliene au bombardat…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului va conduce la distrugerea mai grabnica a acestei tari, sustine Amir Hatami, ministrul Apararii de la Teheran, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters. "Pasul (facut de Trump) va grabi…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul ca fiind capitala Israelului ”nu este conforma cu rezolutiile Consiliului de Securitate ONU”, au declarat vineri seara, la Natiunile Unite, ambasadorii Frantei, Marii Britanii, Italiei, Suediei si Germaniei. ”Decizia nu favorizeaza pacea…

- Doi palestinieni au fost ucisi sambata dimineata intr-un raid aerian israelian impotriva unei tinte a miscarii islamiste Hamas in centrul Fasiei Gaza, a anuntat un responsabil al securitatii din cadrul miscarii islamiste, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Raidurile israeliene s-au soldat vineri…

- Mii de palestinieni au iesit in strada in a doua zi de furie, mobilizati de factiunile politice palestiniene, ca raspuns la decizia presedintelui american de a recunoaste Ierusalimul capitala Israelului. In Cisiordania aproximativ 3.000 de palestinieni au participat la demonstratii, inclusiv in orasele…

- Sirenele de alerta privind atacuri cu racheta au fost activate in sudul Israelului, inclusiv in orasele Ashkelon si Sderot. Racheta a fost lansata vineri seara din Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Racheta a fost interceptata de Sistemul…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- "Poziția Romaniei este poziția pe care am avut-o consecvent legata de ideea crearii a doua state — Israel și Palestina — care sa traiasca in buna vecinatate și in prosperitate, cu ideea noastra ca aceasta soluție trebuie sa fie gasita pe calea dialogului direct intre parțile interesate și in același…

- Rusia a declarat ca este „foarte îngrijorata” în urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut tuturor partilor implicate în conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'retinere' si…

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP.

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune.'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza…

- La doar cateva ore dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut orașul Ierusalim drept capitala Statului Israel, Republica Ceha a urmat exemplul acestuia, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului de Externe al Cehiei.

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul. isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters.Statele din Orientul Mijlociu…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgența vineri pentru a discuta despre recunoașterea unilaterala de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a precizat miercuri pentru AFP președinția japoneza a Consiliului.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa. 'Am hotarit ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic si administrativ" al orasului, in timp ce secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb Erakat,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu și risca sa radicalizeze poziția palestinienilor și puterilor arabe. ”Am hotarat ca este timpul…

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunt care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu, relateaza agentiile internationale de presa. ''Am hotarât ca…

- Vizand o schimbare importanta a politicii externe a Statelor Unite in Orientul Mijlociu, presedintele Donald Trump a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si a decis sa initieze procesul de relocare a ambasadei americane din Tel Aviv, la Ierusalim, in ciuda opozitiei comunitatii…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ''Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme'',…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian: recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- O decizie a presedintelui american Donald Trump de a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim ar genera violente si ar amplifica fanatismul, a declarat Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, organizatia regionala a tarilor arabe.

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…