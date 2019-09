Stiri pe aceeasi tema

- Adel al-Jubeir, ministrul de Externe al Arabiei Saudite, a declarat ca atitudinea de complacere fața de Adminstrația de la Teheran va încuraja viitoare acte ostile, care vor avea implicații pentru securitatea și pacea comunitații internaționale, relateaza Mediafax citând Reuters. Ministrul…

- Ar fi bine ca Arabia Saudita sa nu intre in razboi cu Iranul pentru ca va fi distrusa in acest caz de catre fortele Republicii islamice, a declarat vineri Hassan Nasrallah, liderul miscarii siite Hezbollah din Liban, citat de Reuters. "Nu pariati pe un atac asupra Iranului, deoarece acesta…

- Schimb de replici din ce in ce mai fierbinți intre Teheran, Riyad și Washington. Statele Unite și Arabia Saudita vor declanșa un «razboi total» in cazul in care le vine ideea sa atace Iranul, a declarat șeful diplomației iraniene, Mohammad Javad Zarif, intr-un interviu pentru postul american de televiziune…

- Statele Unite doresc solutionarea pe cale "pasnica" a crizei generate de atacurile care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, atribuite Iranului de Washington, a declarat joi seara secretarul de Stat Mike Pompeo, atribuind însa responsabilitatea Iranului, citeaza Mediafax.…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat joi, la o zi dupa Arabia Saudita, ca au intrat in coalitia militara maritima condusa de Statele Unite in Golful Persic intr-un context de tensiuni puternice cu Iranul. De la Teheran, ministrul de Externe Mohamad Javad Zarif avertizeaza Washingtonul si Riadul: un…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca dispune de „multe optiuni" pentru a raspunde Iranului dupa atacurile cu drone, de sambata impotriva infrastructurilor petroliere saudite, pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului. Rebelii houthi din Yemen spun ca au drone noi „cu motoare…

- Intr-un discurs sustinut duminica, Nasrallah a acuzat Israelul ca a pus la cale un atac cu o drona exploziva in aceeasi zi.„Spun armatei israeliene ca din aceasta noapte sa fie atenta, in alerta. Asteptati-ne una, doua, trei, patru zile”, a spus Nasrallah. Citeste si Presedintele…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat duminica ca se va deplasa in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre criza din relatia cu Iranul, dupa o noua escaladare a tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza AFP. "Vom discuta despre modul de a ne asigura ca…