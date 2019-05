Stiri pe aceeasi tema

- Un nou termen in dosarul in care consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este judecat pentru instigare la dare si luare de mita, s-a incheiat marți cu o alta amanare, la Tribunalul Gorj, urmand ca, pe 7 mai, sa fie audiați ultimii trei martori ai acuzarii, in timp ce un alt…

- Consilier in Cabinetul premierului Viorica Dancila, Roxana Popa a anuntat ca a demisionat din functia pe care o detine in cadrul Guvernului, precum si din PSD. Popa mai precizeaza ca PSD s-a indeparat de valorile stangii...

- ”Premierul Dancila ar trebui sa demisioneze pentru declarațiile imature și iresponsabile privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel”, susține Eugen Țapu-Nazare, senator PNL de Neamț, argumentandu-și solicitarea cu faptul ca declarațiile premierului Viorica Dancila in chestiunea mutarii Ambasadei…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, ii mulțumește premierului Viorica Dancila pentru sprijinul de care se bucura prin acordarea de fonduri. Astfel, proiectele contractate și aflate deja in derulare se ridica la 1,639,552,283.31 lei.Citește și: Raluca Turcan 'distruge' punct…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, revine la Guvern pe o funcție onorifica dupa ce a ramas fara portofoliu de ministru.In Monitorul Oficial a aparut, vineri, o decizie a premierului Viorica Dancila potrivit careia se acorda Liei Olguța Vasilescu calitatea…

- Fostul premier Mihai Tudose a criticat, luni, in plenul Camerei Deputaților, in prezența premierului Viorica Dancila, ordonanța de urgența 114 privind modificarile fiscal-bugetare.„Dna premier, ma adresez dvs. desi nu ati avut nicio implicare in aceasta ordonanta, dar ati semnat-o si trebuie…

- Procurorul sef interimar al DNA, Calin Nistor, ii cere premierului Viorica Dancila abrogarea OUG 7/2019, motivul fiind ca actul normativ ar produce un blocaj in institutie incepand cu 20 martie, cand expira delegarile unor procurori sefi de sectie. "La data de 27 februarie 2019, procurorul sef al Directiei…

- PNL declara "razboi total" impotriva OUG 114/2018 si solicita audierea premierului Viorica Dancila in Camera Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", pe data de 4 martie, a anuntat, marti, liderul deputatilor...