Stiri pe aceeasi tema

- Se strang tot mai mult randurile in Ultimul Trib, competitie difuzata in fiecare vineri, la Antena 1, iar emotiile si dorul de casa, resimtite tot mai puternic de catre participanti incep sa isi spuna cuvantul dupa mai bine de sase saptamani petrecute pe insula africana. Astfel, in momentul in care…

- Surprizele din cel de-al șaselea sezon iUmor, care va fi difuzat in fiecare sambata, incepand cu 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, nu s-au desfașurat doar pe scena! Juratul Mihai Bendeac a avut parte de o surpriza extrem de romantica in culise!

- Dupa modelul lui Ludovic Orban in campania electorala trecuta, senatorul liberal Ioan Cristina vrea loc eligibil pentru Gheorghe Falca, șeful sau de organizație, pentru alegerile europarlamentare. Probabil ca senatorul liberal crede ca daca Falca ajunge la Bruxelles, el mai „prinde” lista liberalilor…

- Otilia Bilionera nu mai poate de dorul iubitului. Concurenta de la show-ul Ferma, de la Pro TV, i-a facut acestuia o declarație de dragoste intr-o scrisoare. Otilia Bilionera este una dintre vedetele care concureaza la emisiunea Ferma. Cum pe durata show-ului nu are acces la telefon și internet și nu…

- Cantareața Andreea Balan s-a aratat neplacut suprinsa de ce se intampla in cadrul show-ului Asia Express, diuzat de postul de televiziune Antena 1. Andreea Balan și-a spus foarte clar parerea despre ce i-a fost dat sa vada și sa auda la emisiunea Asia Express. Artista a fost șocata sa auda concurente…

- Crina Pintea a "distrus" CSM-ul, apoi a reactionat sincer: "Toata lumea a spus ca e un meci special pentru mine, dar...". Pivotul de la Gyor a umplut poarta "Tigroicelor" si a facut o declaratie de dragoste

- Elena Udrea a oferit prima declarație dupa ce a fost eliberata din inchisoarea din Costa Rica. Aceasta a vorbit in direct la Antena 3 despre cum a fost experiența și cat de greu este acolo, mai ales ca a stat departe de fiica ei pe care a lasat-o cand avea numai 13 zile.