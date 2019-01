Stiri pe aceeasi tema

- Wilbur Ross, secretarul american al Comerțului, afirma ca "nu ințelege de ce" angajații federali din SUA, care din cauza impasului bugetar nu și-au mai primit salariile de peste o luna, nu se imprumuta de la banci, potrivit postului CNBC preluat de mediafax. Intrebat intr-un interviu la CNBC…

- Donald Trump a fost constrans sa-si amane sine die discursul prezidential asupra Starii Uniunii (State of the Union Address), fara o solutie deocamdata pentru a scoate tara din blocajul bugetar cel mai lung din istoria tarii, informeaza joi AFP. 'Imi voi rosti discursul cand shutdown-ul se va termina.…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a refuzat vineri sa aprobe Israelului vanzarea de avioane F-16 Barak catre Croația, scrie portalul Axios, citat de publicatia "Novi list" care transmite reactiile opoziției croate care considera ca, daca se dovedește ca este adevarat acest lucru, ministrul…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al SUA pentru aderarea cat mai rapida la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington, dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și Wilbur Ross, Secretarul american al Comerțului. Intalnirea a avut…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a afirmat sambata seara (duminica dimineata, ora Romaniei) ca Iranul a testat o racheta cu raza medie de actiune, prin incalcarea reglementarilor internationale, insa regimul islamist de la Teheran a respins acuzatiile, scrie Mediafax."Iranul a testat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo afirma, in mesajul adresat Romaniei de Ziua Nationala, ca SUA vor continua sa fie alaturi de Romania in eforturile de sustinere a valorilor democratice si a statului de drept, care reprezinta esenta relatiei dintre cele doua tari si

- Camera de Comert si Industrie Româno-Germana anunța ca intenția Guvernului de a majora salariul minim, &"aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil&", va face ca unele companii germane sa-și închida birourile