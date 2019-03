Declaraţie comună România, Bulgaria, Grecia şi Serbia adoptată în cadrul reuniunii cvadrilaterale, la Palatul Snagov Potrivit documentului remis AGERPRES de Guvern, cele patru tari declara ca sunt de acord ca procesul de extindere, o prioritate proeminenta a Presedintiei romane a Consiliului UE, ca si a Presedintiilor anterioare ale Bulgariei si Greciei, ramane o oportunitate de a demonstra, inca o data, puterea de transformare a UE, intr-o perioada in care Uniunea se confrunta cu provocari dificile.



"In ceea ce priveste procesul de extindere, progresul pe calea europeana este un proces obiectiv si bazat pe merite proprii, care depinde de rezultatele concrete obtinute de fiecare stat in parte, cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, premierul Bulgariei, Boyko Borissov, premierul Greciei, Alexis Tspiras, si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, au semnat vineri o declaratie comuna care a fost adoptata in cadrul reuniunii cvadrilaterale de vineri, de la Palatul Snagov. Potrivit documentului remis AGERPRES…

- "In acest moment, suntem cu totii convinsi ca proiectul european are nevoie de un nou implus, de viziune de viitor si, pe baza acestei viziuni comune, de solutii pe termen lung. Romania, in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului UE, are responsabilitatea, dar si sansa de a participa activ…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES, demnitarul roman a punctat cooperarea intensa, in plan bilateral, marcata de intensificarea contactelor la nivel inalt, si a aratat ca acestea sunt un factor catalizator pentru dezvoltarea cooperarii economice si sectoriale.In context,…

- BUCUREȘTI, 11 mart - Sputnik, Dragoș Dumitriu. ”Secretariatul de Stat pentru Politici Nationale din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei sprijina demonstratia organizata de Consiliul National Secuiesc (CNS) cu ocazia Zilei Libertatii Secuilor, cu scopul de a atrage atentia asupra importantei…

- Mesaj transant al președintelui Consiliului European, Donald Tusk, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, la Bruxelles. Oficialul european a comentat, intr-o postare pe Twitter, ca poate este de moda veche, dar crede ca judecatorii, nu politicienii, sunt cei care trebuie sa stabileasca vinovația…

- Romania se situeaza in Uniunea Europeana pe locul 24 din 28 in ceea ce priveste perceptia privind coruptia, scorul Romaniei scazand cu un punct in 2018 comparativ cu anul anterior, potrivit unui raport anual al organizatiei Transparency International. Organizatia Transparency International…

- Premierul Viorica Dancila, prezentand prioritațile Romaniei pentru președinția Consiliului Uniunii Europene (foto: www.gov.ro) La 15 ianuarie, prim-ministrul Viorica Dancila a mers in Parlamentul European pentru a prezenta la Strasbourg, in mod oficial, programul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…

- Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei Romaniei la Consiliul UE- joi Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene va avea loc joi seara, la Ateneul Român. A doua zi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va face declaratii…