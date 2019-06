Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele proiectii ale rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European au confirmat pierderile principalelor doua grupuri politice de centru-stanga si centru-dreapta si progresele realizate de liberali si de Verzi, relateaza dpa si AFP. Partidul Popular European de centru-dreapta este…

- Summit Sibiu 2019. Klaus Iohannis, președintele României, Donald Tusk, președintele Consiliului European și Jean-Claude Juncker, președinte al Comisiei Europene, au susținut joi seara o declarație comuna de presa.

- Principalul grup de centru-dreapta in Parlamentul European (PE), Partidul Popular European (PPE, conservatori), prezidat de Manfred Weber, i-a suspendat in martie dreptul de vot, pe o perioada nedeterminata, in asteptarea rezultatelor unei anchete interne in PPE cu privire la presupuse incalcari ale…

- Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni ca își retrage sprijinul pentru liderul Partidului Popular Euopean(PPE), Manfred Weber, înainte de alegerile europene, acuzând candidatul creștin democrat din Germania ca i-a ofensat țara, relateaza AFP.Principalul grup de centru-dreapta…

- Romania este din nou pusa cu spatele la zid de catre oficialii europeni. Luni, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg va avea loc o dezbatere privind statul de drept din Romania.Citește și: Renate Weber o pune in garda pe Dancila: 'Trebuie sa fie și din partea Guvernului Romaniei…

- Eurodeputatul ALDE Renate Weber a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este posibil ca prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans sa susțina o declarație lunea viitoare in Parlamentul European cu privire la situația statului de drept in Romania."Va fi o declarație, luni dupa-amiaza, a Comisiei Europene,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca liderii europeni presiuni inimaginabile pe instanțele din Romania pentru a inchide dosarul Laurei Codruța Kovesi, afirmand ca vor ”vor neaparat sa-și puna un procuror european in utrma unui troc politic, a unei negocieri ca la piața”.”Asta…

- Viktor Orban a dat de inteles ca Guvernul ungar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, intr-un moment in care partidul sau nationalist, Fidesz, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai, transmite Reuters. Partidul Popular European (PPE)…