- Dupa ce Camera Inferioara a Congresului american a adoptat o rezoluție care sprijina impunerea sancțiunilor pentru proiectul Nord Stream 2, Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care se solicita anularea construcției gazoductului.

- Dupa ce Camera Inferioara a Congresului american a adoptat o rezoluție care sprijina impunerea sancțiunilor pentru proiectul Nord Stream 2, Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care se solicita anularea construcției gazoductului. Potrivit deputatului rus Anton Morozov, instituția…

- Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri o rezolutie pentru consolidarea Europol si crearea unei liste negre cu predicatorii radicali, printre alte masuri menite sa combata terorismul, la o zi dupa ce chiar la Strasbourg, unde are loc sesiunea plenara a PE, doua persoane au fost ucise si alte…

- Parlamentul European (PE) a aprobat o rezoluție prin care solicita sancțiuni mai dure împotriva Rusiei daca militarii ucraineni capturați pe 25 noiembrie în Marea Neagra nu vor fi eliberați. La ședința PE din 12 decembrie, un numar de 433 europarlamentari au votat „pentru”…

- Plenul Parlamentului European a adoptat marti, la Strasbourg, o rezolutie prin care solicita admiterea imediata a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie. Rezolutia a fost aprobata cu 514 de voturi pentru, 107 impotriva si 38 de abtineri. Rezolutia se bazeaza pe un raport realizat…

- Parlamentul European a votat rezoluția referitoare la statul de drept in Romania, in urma dezbaterile pe aceasta tema pe care le-a organizat in februarie 2017, februarie si octombrie acest an. Rezultatul votului a fost zdrobitor: 473 voturi pentru, 151 impotriva, 40 abțineri. The post Un nou „succes”…