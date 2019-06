Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, atacat din Pro Romania, dupa ce formațiunea sa nu a reușit sa faca pragul de la alegerile europarlamentare."Ca fost deputat ALDE, nu inceteaza sa ma uimeasca nici astazi lipsa de atitudine politica demna a domnului Tariceanu. Un om care a dus in zid o…

- „Nu am fost solicitați. Nu putem sa acționam pentru ca dupa cum știți, Curtea de Conturi vine in controale incrucișate. Nu putem sa acționam decat in baza unei comenzi clare și ferme și am ...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a facut miercuri, in vizita din judetul Prahova, un apel catre premier pentru a acorda o atentie sporita prelungirii contractului de concesiune ce ar permite consortiului format din companiile Exxon si OMV sa exploateze gazele din Marea Neagra, transmite Agerpres.roAnul…

- Nicolae Dica a comentat schimbarea ciudata a atacantului Florinel Coman, din meciul FCSB - Viitorul 1-1, in minutul 6 al reprizei secunde. Declarația antrenorului a produs un moment haios intr-o emisiune la TV Telekom Sport, in care invitați au fost Andrei Vochin și Nicolae Dica. Andrei Vochin a spus…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, ironic, ca este mahnit ca Augustin Lazar a ieșit la pensie. Declarația a fost facuta la Botoșani și vine dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare a procurorului general Augustin Lazar, incepand cu data de 27 aprilie, atunci cand acestuia ii și expira…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, in care ii solicita sa sesizeze CCR pentru solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala dintre autoritatile publice, respectiv dintre Senat si Ministerul…

- „Eu deja sunt in Tunisia, unde am deja o secție deschisa. Inainte de asta, decizia era de a pleca de aici, sa merg in Tunisia complet. Inainte sa iau decizia asta, cu muncitorii straini, am facut un ...

- Liderul senatorilor PNL, Florin Citu, a declarat, miercuri, dupa dezbaterea Legii bugetului in comisii, ca ministrul Finantelor Publice a refuzat sa semneze o declaratie pe proprie raspundere ca datele prezentate in buget sunt reale. ”Este clar ca Romania se indreapta cu pasi repezi spre dezastru”,…