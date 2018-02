Declaratia zilei, premierul bulgar Boiko Borisov: Tocmai ajungem la o intelegere cu oficialii romani, iar ei cateva luni mai tarziu ajung la arest, unul cate unul

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce vorbea despre proiectul de infrastructura al celui de-al treilea pod peste Dunare de la granita romano-bulgara, seful executivului de la Sofia s-a plans de faptul ca negocierile merg greu din cauza ca cei cu care se discuta ajung in cateva luni dupa gratii. “De sapte ori am organizat intalniri…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat marti, dupa intalnirea avuta la Viena cu premierul ungar Viktor Orban, ca doreste 'sa construiasca punti' pentru a diminua tensiunile dintre Est si Vest in cadrul UE, relateaza AFP. 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- ”Aceste intrebari, din cate știu de la colegi, au fost puse și la comisii, au fost puse și aici și vad ca dl colonel totuși nu a ințeles nimic din ședința de astazi, decat faptul ca, incearc ...

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din ...

- „Paza este asigurata de catre Poliția Locala, nu mai poate intra nimeni in apartament. Geamurile au fost acoperite cu bucați din placaj din lemn, la fel ca in zona Primaverii. Ușa a fost reparata ...

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Circa 8.400 de romani s-au grabit la ghiseele ANAF pana marti de dimineata sa depuna deja controversata Declaratie 600, potrivit Capital.ro. Termenul de depunere este 31 ianuarie, isa autoritatile au batut deja in retragere, cand au observat cate probleme ridica ...

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate ''rupturi'' în Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura…

- „Prezența de prevenire a domniilor voastre in școli este foarte importanta. Sau la activitați unde fara voi nu se poate, incepand de la parohii și unde nu de puține ați avut intervenții, la ...

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- „Roțile tuturor utilajelor, camioanelor și vehiculelor care vor ieși din șantier vor fi spalate in așa fel incat sa nu murdareasca strazile din municipiu”, Marian Murariu, viceprimarul ...

- "Un prim-ministru precum Viorica Dancila, cu experienta consistenta in Parlamentul European, este un avantaj pentru Romania; va asigura o mai buna relatie si dialog cu Comisia Europeana, va determina ...

- Gabriel Enache e mijlocaș de profesie, dar Laurențiu Reghecampf și Nicolae Dica au decis sa-l foloseasca pe postul de fundaș dreapta. A incercat sa plece de la Steaua inca din vara anului trecut, atunci cand și-a anunțat impresarul ca nu mai vrea sa ramana la echipa roș-albastra, dar nicio echipa nu…

- „A fost un simulacru de gala și nu vorbesc in numele subprefectului Daniela Lozneanu, ci in numele omului Daniela Lozneanu, care a participat la o activitate și care spera sa se transpuna intr-o alt ...

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, la Cotroceni, inaintea concertului dedicate Zilei lui Eminesu, devenita Ziua Culturii Naționale, despre nevoia de cultura și lectura, aflate in mare deficit. El a atras atenția politicienilor asupra raspunderilor legate de educație și a subliniat nevoia de politici…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, al carui stat detine presedintia Consiliului Uniunii Europene semestrul acesta, l-a indemnat, joi, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, sa nu intervina in politica interna a Poloniei, informeaza site-ul Politico.eu.

- Contribuabilii care desfașoara activitați independente, cu excepția notarilor și a avocaților, sunt obligați sa declare, pana pe 31 ianuarie, la ANAF veniturile realizate in 2017, pentru calcularea contribuțiilor de Sanatate și de pensii

- „Aș avea rugamintea sa vorbim pe rand sa ne putem ințelege și daca avem ceva de spus sa spunem cu voce tare ca sa știe și colegii la ce ne gandim. Poate este un subiect interesant pentru toți, ...

- „Vreau sa stiu si eu cine sunt cei care m-au dat afara. Pana acum tot am asteptat sa primesc o hartie, dar nu am primit nimic. Ei au spus ca au fost o suta si ceva de oameni la sedinta, dar in ...

- In anul 2018 sint foarte multe lucruri de realizat și agenda de reforme este una foarte ambițioas. Declarația a fost fcut de premierul Pavel Filip intr-un interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține c in pofida faptului c anul curent este unul electoral,…

- Reforma Guvernului este una fundamentala pentru Republica Moldova și de aceasta depinde viitorul țarii. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip în cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca reformarea administrației…

- În anul 2018 sunt foarte multe lucruri de realizat și agenda de reforme este una foarte ambițioasa. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip într-un interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca în pofida faptului…

- Republica Moldova a reușit pas cu pas sa redobândeasca încrederea în fata partenerilor de dezvoltare, inclusiv a celor care ne finanteaza. Declarația a fost facuta de catre Prim-ministrul Pavel Filip, într-un interviu pentru un post privat de televiziune, transmite MOLDPRES.…

- „Pentru perioada libera a sarbatorilor va rog pe toți membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa aveți telefoanele deschise in cazul in care se strica vremea sa puteți fi ...

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- „Situatii dintr-astea vor mai apare, conductele sunt puse de acum cel putin 30 de ani in acea zona. O conducta din otel care n-a fost protejata cand a fost montata la momentul respectiv, ca eu nu ...

- ”Ma gandeam ca se preocupa cineva care e toata ziua prin București. Dar s-ar parea ca aștia cu laboratoarele de fizica s-au mișcat mai repede. Am fost chemat in orice zi de luni pana joi, i ...

- „In continuare PSD-ul duce o lipsa de cadre pentru ca se pare ca ii partidul secretarilor. Daca la Botoșani secretara partidului care are niște competențe dovedite a ajuns subprefect, funcție pentru ...

- Suveran al Romaniei in perioadele 1927-1930 si 1940-1947, regele Mihai s-a nascut la 25 octombrie 1921, fiul lui Carol al II-lea si al Principesei Elena a Greciei. Nici o alta persoana nu simbolizeaza mai bine tragedia romanilor din ultima jumatate de secol decat Regele Mihai. Mai jos este…

- Romani, Tara a pierdut pe Regele Mihai I. Timp de peste noua decenii, el a inchinat Romaniei toate puterile, cu devotament si rabdare. Am pierdut, ca voi toti, un parinte. O pierdere personala si o pierdere pentru intreaga Natiune. In aceste clipe grele,suntem uniti in suferinta noastra. Cu infinita…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre importanța pe care Gica Hagi și academia lui o au in fotbalul romanesc și a ieșit o declarație amuzanta. "Toata țara trebuie sa ii mulțumeasca lui Gica Hagi. El și-a riscat averea pentru ca fotbalul romanesc sa infloreasca iar. Dupa el sunt eu. Daca nu iau…

- Gabriela Firea i-a raspuns dur lui Mihai Tudose, dupa ce sambata au aparut stenograme dintr-o discuție taioasa pe care primarul Capitalei și Mihai Tudose ar fi avut-o de Sfantul Andrei, imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a criticat-o public pe Gabriela Firea pentru decizia de a organiza un targ…

- Summitul Parteneriatului Estic care a avut loc saptamâna trecuta la Bruxelles a redat un suflu nou în aspirațiile europene ale Republicii Moldova și acest lucru a fost cel mai important. Totodata, Declarația summitului conține doar teze pozitive atunci când se refera la Moldova.…

- ”Pentru mine e destul de clar și chiar am sa fac o propunere inedita. Pe viitor la toate ședințele, in mod special la cele ordinare sa participe intreg colectivul de directori de la Nova Apaserv ...

- ”Avem o licitație care a fost amanata, fara acele lucrari suplimentare nu se pot finaliza lucrarile care sunt la 98%. Nu am ce sa va spun altceva. Nu depinde de mine ca s-a anulat de doua ori ...

- Alexandru Dedu a anunțat obiectivul echipei Romaniei la Mondialul din Germania: "vrem sa ajungem in sferturile de finala, dar și o clasare intre primele 8 ar fi buna". Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal, a declarat marți ca naționala feminina nu are un obiectiv clar la Campionatul…

- Republica Moldova susține eforturile de dezvoltare a cooperarii în cadrul inițiativei „Un Circuit, un Drum" și încurajeaza promovarea parteneriatelor care permit statelor din regiune sa obtina beneficii în urma globalizarii economice. Declarația a fost facuta astazi…

- „Vati (asa scrie – n.r.) laudat cu proiectele mele!!! nerusinatilor,interlopilor si traficanti de carne vie ce a fost unu dintre voi parlamentar psd... jeeet”, Ionut Hutanu, viceprimar Nicseni ...

- „In principiu daca la directorul executiv se va scadea undeva la peste 30% la suta, șefii de serviciu undeva intre 25- 35%, iar la consilierii de execuție undeva pana in 13%”, Bogdan Cimpanu, ...

- Premierul bulgar Boiko Borisov a apreciat joi, in cursul unei ”inspectii” la santierul iesirii catre est a soselei de centura a Sofiei, ca tara sa se afla ”in fata Romaniei din nou”, referindu-se la raportul Comisiei Europene (CE) cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a apreciat joi, in cursul unei ”inspectii” la santierul iesirii catre est a soselei de centura a Sofiei, ca tara sa se afla ”in fata Romaniei din nou”, referindu-se la raportul Comisiei Europene (CE) cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a apreciat joi, in cursul unei "inspectii" la santierul iesirii catre est a soselei de centura a Sofiei, ca tara sa se afla "in fata Romaniei din nou", referindu-se la raportul Comisiei Europene (CE) cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza…

- Premierul i-a cerut ministrului Transporturilor sa dea un ”raport de progres” in privinta autostrazii Ploiesti-Brasov.”La Ministerul Transporturilor s-a efectuat o foaie de parcurs foarte concreta, un plan de masuri cu termene, care v-a fost prezentat, cu care ati fost de acord. Astazi…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu ambasadoarea Germaniei la Chișinau, Julia Monar. Oficialii au analizat evoluțiile in implementarea agendei de reforme a Guvernului și au discutat despre perspectivele intensificarii cooperarii moldo-germane, inclusiv pe

- ”Premierul are un discurs ceaușist, naționalist, anti-economic și anti-european. La ultima remaniere guvernamentala a demonstrat clar ca este un simplu executant al ordinelor Dragnea-Valcov! Prin astfel ...

- ”Era imperios necesar deoarece calitatea actului medical acordat pacienților era afectata de condițiile hoteliere. In special in sezonul rece se resimțea absența unei tamplarii corespunzatoare, ...

- ”Exista o suparare justificata pentru cei care vin și incheie contracte de concesiune numai pe un an de zile, in condițiile in care vecinii lor au contracte pe trei ani de zile”, Iulian Blaga, ...