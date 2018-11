Stiri pe aceeasi tema

- Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, a solicitat statelor membre al Aliantei Nord-Atlantice sa trimita nave in Marea Azov, acolo unde Rusia tine sechestrate trei ambarcatiuni militare ucrainene care au vrut s?...

- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a solicitat statelor membre al Alianței Nord-Atlantice sa trimita nave in Marea Azov, dupa ce Rusia a sechestrat trei ambarcațiuni militare ucrainene in apropierea regiunii disputate Crimeea, informeaza site-ul agenției de știri Dpa, conform Mediafax."Germania…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters, scrie Agerpres. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca…

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut, duminica seara, detensionarea situatiei create in urma incidentului din Marea Neagra, cand Rusia a deschis focul si a capturat trei nave ucrainene, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. „Asteptam de la Rusia…

- Fortele navale ucrainene au acuzat Rusia ca a capturat trei dintre navele sale, dupa ce a tras asupra lor, ranind doua persoane aflate la bord, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. Ulterior, serviciul rus de securitate FSB a recunoscut ca…