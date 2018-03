Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, a declarat luni ca Liviu Dragnea a participat la petrecerile private ale SRI, pentru ca altfel "mergea la puscarie", lucru negat de liderul PSD care a declarat luni ca a mers doar la petrecerile oficiale.

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, a declarat luni ca in partid se tacea de teama dosarelor penale si ca dosarul referendumului, in care a fost condamnat Liviu Dragnea, este unul politic, in timp ce in propriul dosar, Ponta l-a vrut dupa gratii.

- "Eu sunt inginer dar cred ca organizarea unui flagrant se face fara sa știe nimeni. Am constatat și eu, la fel ca dumneavoastra, ca exista persoane care știau despre flagrant, care se puteau implica in dosare," a spus Liviu Dragnea. -se actualizeaza- [citeste si]

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat, luni, ca il sustine pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, in contextul in care la Congresul PSD a fost singurul care nu s-a ridicat de pe scaun, afirmand ca „toti depozitarii de informatii trebuie sa spuna public ce au de spus”, inclusiv Dragnea si Ponta.

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- Congresul PSD a lasat in urma si cativa nemultumiti selectati parca pe criterii geografice. Astfel, singurul pol al opozitiei pentru Liviu Dragnea va fi sudul Romaniei. Gabriela Firea, Robert Negoita, Ecaterina Andronescu, Codrin Stefanescu, Adrian Tutuianu si Marian Oprisan sunt singurii lideri aflati…

- "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus ca nu candidez pentru ca sunt prea slobod la gura si pentru ca am un dosar. Si ca nu e dosarul partidului, e dosarul meu. Acum pot sa va spun, daca pot sa candidez nu pentru ca nu mai am un dosar, ci ca de data asta cred cu tarie…

- Social-democratii s-au reunit sambata in Congres extraordinar la Sala Palatului, prilej cu care 24 de candidati cer votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali ai PSD.

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va controla in proportie de 80% viitoarea conducere a partidului, care, oficial, va fi aleasa la Congresul de sambata, sustin surse din conducerea PSD. „Adevarul“ va arata cine sunt liderii care se vor bate pe cele 16 functii de vicepresedinte pe fiecare regiune si cine…

- Agitația care a cuprins PSD-ul inante de Congresul extraordinar din 10 martie 2018 nu pare sa se fi transferat și in organizația din Neamț. Anunțul lui Liviu Dragnea, care a dat indicația de schimbare a tuturor vicepreședinților partidului și suplimentarea acestor funcții pana la 16, 8 barbați și 8…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, luni, cererea de liberare conditionata pentru fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat in 2016 la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. Decizia este definitiva.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- ”Bilantul conducerii PSD – ALDE in domeniul Educatiei consta in scoli inchise in Anul Centenarului, inspectori demisi prin fax pentru ca nu corespundeau ordinelor de partid, probe de examene in ...

- „Mai sunt care pun muzica din asta la maximum, dau drumul la stație și-ți sparg urechile. Ca și consumator, cand te urci in mașina lor, trebuie sa ai grija sa nu cumva sa ii deranjezi, sa fii sp ...

- “Nu mi se pare normal ca unul sa plateasca și unul sa nu plateasca. Datoriile sunt foarte mari și trebuie sa iau masuri de recuperare a lor. Pentru ultimele trei luni din ani nu am bani de salarii ...

- ”Vis-a-vis de punctele termice, chiar vreau sa va spun, este adevarat, suntem intr-un litigiu, ele aparțin in mare parte unui lichidator. Am avut o experiența in care am incercat sa organiza ...

- Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri, la iesirea din sediul DNA, ca a fost intrebat de procurori daca se simte amenintat de afirmatiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la adresa lui. "Declaratia a durat jumatate de ora si vreo doua ore redactarea, am stat cu avocatii pe hol.…

- ”Ma indoiesc ca membrii PNL nu cunoșteau legea, dar probabil din dorința de a face cat mai suculente ședințele Consiliului Județean Vrancea au ținut sa introduca acest proiect sau probabil, domnii senatori Catalin Toma și domnul deputat Ioan Ștefan inca nu s-au ințeles cu Liviu (Dragnea n.r.) asupra…

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in mișcare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este președintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Surse din PSD ne-au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul…

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat si Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice.

- Miniștrii trebuie sa vina la grupurile parlamentare din care fac parte și sa participe la votul legilor in Parlament. Daca lipsesc fara motiv, risca pierderea sprijinului politic. Declarația a fost facuta de președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu senatorii social-democrați.

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat, luni, ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat", iar Stanescu va fi "protejat" si va ajunge presedinte al social-democratilor.

- În ziua instalarii noului Guvern la Sinteza zilei ai cel mai așteptat interviu al momentului. Președintele PSD, Liviu Dragnea, fața în fața cu Mihai Gâdea, de la ora 21.00. Care este noul program de guvernare? Care sunt masurile economice pentru 2018? Ce…

- Intrebat daca se bea bere la Ministerul Agriculturii, dupa cum spune declaratia lui Kelemen Hunor potrivit careia programul de guvernare al Cabinetului Dancila arata de parca ar fi fost scris „la Ministerul Agriculturii, intre doua beri”, Petre Daea a raspuns: „Acolo (la Ministerul Agriculturii - n.r.) …

- PSD și ALDE i-au convocat duminica in ședința pe miniștrii actuali și pe cei propuși pentru a face parte din guvernul Dancila , pentru a discuta despre programul de guvernare si prioritatile legislative ale sesiunii parlamentare urmatoare. Ședința, care are loc cu o zi inainte de votul de luni,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Ministrul de Finante Ionut Misa a fost chemat marti la Comisia economica din Senat sa dea explicatii in legatura cu haosul creat de Declaratia 600. Inainte de a participa la dezbaterea din comisie, Misa a fost vazut in biroul lui Liviu Dragnea.

- Guvernul a facut un pas inapoi in cazul Declaratiei 600 și a decis, pana la acest moment, prelungirea termenului de depunere pana la 1 martie, insa liderul PSD, Liviu Dragnea vorbea chiar de eliminarea formularului. In replica, Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in perioada martie – decembrie…

- Partidul National Liberal (PNL) solicita renuntarea in totalitate la Declaratia 600, a anuntat luni purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionel Danca. "Astazi in Biroul Executiv al PNL a fost adoptata o decizie in ceea ce priveste formularul 600, respectiv PNL cere renuntarea in totalitate…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat luni ca i-a cerut ministrului Finantelor ca in prima sedinta de guvern sa amane pana la 1 martie termenul de depunere a contestatei Declaratii 600 si a anuntat ca in perioada urmatoare se va ...

- „Prezența de prevenire a domniilor voastre in școli este foarte importanta. Sau la activitați unde fara voi nu se poate, incepand de la parohii și unde nu de puține ați avut intervenții, la ...

- „A fost un simulacru de gala și nu vorbesc in numele subprefectului Daniela Lozneanu, ci in numele omului Daniela Lozneanu, care a participat la o activitate și care spera sa se transpuna intr-o alt ...

- „Aș avea rugamintea sa vorbim pe rand sa ne putem ințelege și daca avem ceva de spus sa spunem cu voce tare ca sa știe și colegii la ce ne gandim. Poate este un subiect interesant pentru toți, ...

- ”Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori din Ministerul de Interne , pentru Guvern si pentru PSD - toti avem de pierdut! Carmen Dan trebuie sa plece din…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea și al UNCJR, Marian Oprisan, a declarat marti, la Palatul Victoria, ca este nevoie de "democratizarea vietii interne" din PSD, "in asa fel incat deciziile sa fie luate colectiv". Intrebat daca la sedinta de luni a Comitetului…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat presei ca nu poate analiza el activitatea lui Liviu Dragnea la conducerea partidului, dar ca „e loc de mult mai bine”. Acesta a mai spus ca are in continuare o relație de „colegialitate” cu șeful PSD. Declarația lui Badalau vine dupa distribuția…

- Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea, susține ca se impune restructurarea „totala” a administrației centrale și, implicit, a Guvernului pentru a putea fi indeplinite angajamentele din programul de guvernare. Prin poziția asumata, Oprișan se situeaza de partea premierului Mihai Tudose și impotriva…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…