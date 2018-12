Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ceilalti membri ai Guvernului, ca Guvernul roman este pregatit pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, seful Executivului european precizand ca problemele privind…

