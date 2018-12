Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte Klaus Iohannis a declarat, marti, ca va participa la sedintele de guvern, ca urmare a ”dorintei premierului de colaborare”. El a mai spus ca o OUG pe amnistie si gratiere ar fi ”o eroare foarte grava pentru Romania”.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta comuna cu premierul Viorica Dancila ca sunt unele puncte, cum ar fi statul de drept, la care ar mai fi de lucrat, dar Romania este foarte bine pregatita sa preia presedintia Consiliului UE.

- Papa Francisc a confirmat vizita sa in Romania, in 2019. Data și programul nu a fost inca stabilit. Anunțul a fost facut de Arhiepiscopul romano-catolic de București, monsienorul Ioan Robu, cel care s-a intalnit recent cu Sfantul Parinte, la Vatican. „Intalnirea cu Papa a fost lunga pentru ca fiecare…

- “Remanierea trebuie sa inceapa cu Dancila” o tine el sus si tare, iar foarte recent ,potrivit lui Ludovic Orban, “Modul in care isi permite sa minta cu nerusinare in documente oficiale arata o data in plus ca aceasta marioneta, executanta a unor ordine antidemocratice, trebuie sa plece. Impertinenta…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a criticat dur declaratiile lui Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, care a afirmat ca centenarul Marii Uniri de la 1918 reprezinta un eveniment important nu doar pentru Romania, cat si pentru intreaga Europa.

- „Și politicienii noștri sunt ipocriți. Ca am semnat cele mai mari contracte pentru Botoșani și avem 2% bani absorbiți la ora asta. Dar sunt paziți acolo la Guvern sau sunt niște bani fictivi. Nu ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca nu va putea participa miercuri la intalnirea cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, precizand ca la data la care s-a stabilit intrevederea nu stia ca va participa la sedinta de Guvern si ca se va deplasa la sediul…