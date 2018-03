Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea este confruntat de judecatori, la momentul transmiterii stirii, cu fosta sefa a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, intrucat declaratiile date de cei doi prezinta contradictii. Presedintele PSD este acuzat ca ar fi intervenit pentru angajarea fictiva a doua persoane la Directie.…

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, incaseaza o noua lovitura in sala de judecata. Magistratii au luat o decizie fara precedent in dosarul cu cei de la DGASPC Teleorman. ICCJ a decis o confruntare intre fosta sefa de la asistenta sociala si Liviu Dragnea.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea este audiat miercuri in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este audiat in acest moment la ICCJ in dosarul angajarilor fictive. Este prima declarație a lui Liviu Dragnea in calitate de inculpat in acest dosar.„Am ințeles acuzațiile, le resping categoric deoarece ma consider nevinovat", și-a inceput Liviu Dragnea declarația.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonicai Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de incetare a procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, anunta Digi 24.Fosta sotie a lui Dragnea a sustinut ca a achitat…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar, relateaza Agerpres.Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, a declarat luni ca in partid se tacea de teama dosarelor penale si ca dosarul referendumului, in care a fost condamnat Liviu Dragnea, este unul politic, in timp ce in propriul dosar, Ponta l-a vrut dupa gratii.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede” la Comisia parlamentara de control asupra SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii in formarea Guvernului USL in 2012. Declaratia a fost facuta la RFI de seful comisiei, senatorul…

- Dragnea promite ca dezvaluirile vor continua: ”Ii las sa se afunde și mai mult, aseara a fost doar primul episod”, a spus președintele PSD, miercuri, la Parlament despre acuzațiile pe care i le-a adus lui Ponta, potrivit carora a facut Guvernul, in 2012, cu lista de miniștri data de șeful SRI George…

- Dragnea, dupa acuzatiile lui Oprea: Este ”cam urat pentru dumnealui si pentru SRI” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatiile aduse joi seara de Gabriel Oprea, afirmand ca nu credea ca fostul presedinte al UNPR sa faca ”o asemenea greseala” si ca este ”cam urat pentru dumnealui si…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care “a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal”. Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el era ministru…

- Gabriel Oprea sustine ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul" sau si "sprijinul UNPR". "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente…

- "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul meu i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea. Acest ajutor a fost decisiv…

- Primarul Mihai Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ si fiscal, in cadrul careia a chemat in fata instantei Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, dar si organizatia judeteana a formatiunii politice, condusa de Maricel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca intalnirea de joi cu seful statului, convenita imediat dupa investirea noului Cabinet, la care a participat si premierul Viorica Dancila, a fost una "benefica". "Am avut o discutie cu presedintele dupa depunerea juramantului de catre noul Guvern. Cred ca…

Klaus Iohannis spune ca atacul la adresa DNA este unul jalnic. Președintele a mai declarat ca a avut o intalnire la Palatul Cotroceni cu Liviu Dragnea și cu premierul Viorica Dancila.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- Judecatorii instantei supreme au audiat, joi, mai multi martori in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, unul dintre ei fiind edilul Sectorului 3, Robert Negoita. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 21 martie, data la care ar urma sa fie audiat si presedintele PSD.

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Sute de interceptari telefonice si ambientale, care ii au ca protagonisti pe fostul deputat PSD Adrian Simionescu (foto) si pe cumnatul sau, afaceristul Marian Fiscuci, primul actionar majoritar al firmei Tel Drum, au fost depuse la Inalta Curte. Fostul parlamentar discuta liber la telefon despre afaceri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca dosarul "Tel Drum" se bazeaza pe denunturile "unor turnatori, speriati de puscarie" si a sustinut ca nu are de ce sa se teama, pentru ca nu a comis nicio infractiune. "Am inteles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman si am facut un grup…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar" care arata ,,ura de clasa" a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra-salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Jenica Dumitru, fosta șefa de la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat ca Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, avea cunoștința de cele doua angajate care, deși trecute pe ștatul de plata al instituției, lucrau de fapt pentru PSD. Floarea Alesu, directoarea DGASPC din județ i-ar fi…

- Un martor in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, in legatura cu mentinerea in functie a doua angajate ale institutiei, desi si-ar fi desfasurat activitatea la sediul PSD, sustine ca i s-a spus ca presedintele CJ Teleorman cunostea situatia.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu este de acord cu organizarea in perioada urmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. Declarația a fost facuta dupa sedinta Comitetului Executiv Național, un organism de…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unors surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Este pentru prima data cand Dragnea are opozitie in conducerea partidului

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…